Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα
Ελεύθερος Τύπος: Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΙ
Η Καθημερινή: Σύγκριση τιμών μέσω κινητού
Τα Νέα: Η ΕΥΠ κάνει Μουσείου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου
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