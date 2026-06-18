Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα

Ελεύθερος Τύπος: Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΙ

Η Καθημερινή: Σύγκριση τιμών μέσω κινητού

Τα Νέα: Η ΕΥΠ κάνει Μουσείου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου

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