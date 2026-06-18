Θεσσαλονίκη: Απήγαγαν και απείλησαν 25χρονο για να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό

Συνελήφθησαν πέντε άτομα για το περιστατικό

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Θεσσαλονίκη: Απήγαγαν και απείλησαν 25χρονο για να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό
Αρχείο SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για απαγωγή και εκβίαση 25χρονου.
  • Οι δράστες απείλησαν τον 25χρονο με πιστόλι και εργαλείο κοπής, τον μετέφεραν σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και τον εξανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ληστεία, εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
  • Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν πιστόλι, αεροβόλα τύπου airsoft και μαχαίρια από τα σπίτια των δύο αδελφών.
  • Οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τριών συνεργών συνεχίζονται.
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Δύο αδέλφια, ηλικίας 20 και 16 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο, να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που τού υπέδειξαν.

Σε βάρος των πέντε εμπλεκόμενων προσώπων -ανάμεσά τους δύο ακόμη 16χρονοι κι ένας 18χρονος- σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και εκβίαση (από κοινού), όπως επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι φερόμενοι ως δράστες επιβίβασαν, χθες τον πρωί, τον 25χρονο (γνωστό του 20χρονου συλληφθέντα) σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, με την απειλή πιστολιού και εργαλείο κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρημάτων.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στους Αμπελόκηπους για να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την Αστυνομία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών συνεργών τους συνεχίζονται.

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