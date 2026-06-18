Ελεγκτής ζήτησε 20 ευρώ από επιβάτη χωρίς εισιτήριο για να μην του κόψει πρόστιμο
Σοβαρότατη καταγγελία από τη ΣΤΑΣΥ
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- Ελεγκτής της ΣΤΑΣΥ ζήτησε 20 ευρώ επιβάτη χωρίς εισιτήριο για να αποφύγει την επιβολή προστίμου.
- Ο ελεγκτής απομάκρυνε επιβάτες χωρίς εισιτήριο από τους άλλους ελεγκτές και τους πρότεινε το χρηματικό ποσό.
- Η συμπεριφορά του καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας στα μέσα μεταφοράς.
- Μετά τη λήψη των χρημάτων, ο ελεγκτής επέτρεπε στους επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι χωρίς πρόστιμο.
- Παρά την αποκάλυψη, ο ελεγκτής προήχθη σε θέση σταθμάρχη, προκαλώντας ανησυχία για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών στη ΣΤΑΣΥ.
Μια σοβαρή καταγγελία έρχεται στο φως σχετικά με ελεγκτή της ΣΤΑΣΥ, ο οποίος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό 20 ευρώ από επιβάτη προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου λόγω έλλειψης εισιτηρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει θέματα διαφάνειας και δεοντολογίας στον χώρο των συγκοινωνιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον ΑΝΤ1, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος της ΣΤΑΣΥ συνήθιζε να εντοπίζει επιβάτες χωρίς εισιτήριο και να τους απομακρύνει από τους υπόλοιπους ελεγκτές. Στη συνέχεια, τους πρότεινε να του δώσουν 20 ευρώ ώστε να μην τους επιβληθεί το νόμιμο πρόστιμο.
Περαιτέρω στοιχεία δείχνουν πως η συμπεριφορά του καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας στα μέσα μεταφοράς. Μετά τη λήψη των χρημάτων, ο ελεγκτής χρησιμοποιούσε την κάρτα του σε scanner στις μπάρες εισόδου, επιτρέποντας στον επιβάτη να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς να πληρώσει το πρόστιμο.
Ο Σπύρος Ρεβύθης, εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, σχολίασε το περιστατικό καταγγέλλοντας πως, παρά την αποκάλυψη, ο εν λόγω ελεγκτής προήχθη και πλέον κατέχει θέση σταθμάρχη. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για την αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών εντός του οργανισμού.