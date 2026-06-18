Ελεγκτής ζήτησε 20 ευρώ από επιβάτη χωρίς εισιτήριο για να μην του κόψει πρόστιμο

Μια σοβαρή καταγγελία έρχεται στο φως σχετικά με ελεγκτή της ΣΤΑΣΥ, ο οποίος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό 20 ευρώ από επιβάτη προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου λόγω έλλειψης εισιτηρίου. Το περιστατικό αναδεικνύει θέματα διαφάνειας και δεοντολογίας στον χώρο των συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον ΑΝΤ1, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος της ΣΤΑΣΥ συνήθιζε να εντοπίζει επιβάτες χωρίς εισιτήριο και να τους απομακρύνει από τους υπόλοιπους ελεγκτές. Στη συνέχεια, τους πρότεινε να του δώσουν 20 ευρώ ώστε να μην τους επιβληθεί το νόμιμο πρόστιμο.

Περαιτέρω στοιχεία δείχνουν πως η συμπεριφορά του καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας στα μέσα μεταφοράς. Μετά τη λήψη των χρημάτων, ο ελεγκτής χρησιμοποιούσε την κάρτα του σε scanner στις μπάρες εισόδου, επιτρέποντας στον επιβάτη να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς να πληρώσει το πρόστιμο.

Ο Σπύρος Ρεβύθης, εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, σχολίασε το περιστατικό καταγγέλλοντας πως, παρά την αποκάλυψη, ο εν λόγω ελεγκτής προήχθη και πλέον κατέχει θέση σταθμάρχη. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για την αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών εντός του οργανισμού.