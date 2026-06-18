Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία έκδοσης, τα παράβολα και η κρίσιμη ημερομηνία

Μέχρι πότε επιτρέπονται οι παλιές ταυτότητες στα ταξίδια

Επιμέλεια - Newsbomb

Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία έκδοσης, τα παράβολα και η κρίσιμη ημερομηνία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι παλιές ταυτότητες χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157.
  • Το κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας είναι 10 ευρώ, μειωμένο στα 5 ευρώ για πολύτεκνους, συν ένσημο 0,50 ευρώ που επικολλάται στην αίτηση.
  • Τα ραντεβού για νέες ταυτότητες προγραμματίζονται ηλεκτρονικά με βάση τη διεύθυνση διαμονής και απαιτείται η πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.
  • Η έκδοση νέας ταυτότητας διαρκεί περίπου επτά εργάσιμες ημέρες και τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα σε δημόσια πληροφοριακά συστήματα.
  • Σε έκτακτες περιπτώσεις όπως απώλεια ή επείγον ταξίδι, υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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Η διαδικασία έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η χώρα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019/1157 για την ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο, από την 3η Αυγούστου 2026 οι ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτόν, οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν εγκαίρως στην έκδοση της νέας ταυτότητας ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο όπου απαιτείται.

Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία από φαινόμενα παραχάραξης και πλαστογράφησης.

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας απαιτούνται:

  • Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίησή του και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.
  • Για πολύτεκνους, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, το παράβολο ανέρχεται σε 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486).
  • Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043).

Τα προβλεπόμενα παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στην αρμόδια Αρχή Έκδοσης.

Ο προγραμματισμός του ραντεβού πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, ανάλογα με τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του στην Ελλάδα, καθώς και την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα εξυπηρέτησης.

Τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Εφόσον τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι επικαιροποιημένα, ο πολίτης μπορεί να τα ενημερώσει κατά τη διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση της αίτησης αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις πληροφορίες του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιλεγμένης Αρχής Έκδοσης.

Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να επαναπρογραμματιστεί έως και 1 ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα εξυπηρέτησης. Παράλληλα, αποστέλλονται ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις πριν από την ημερομηνία του ραντεβού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δελτίου ταυτότητας, ο πολίτης οφείλει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης για τον προγραμματισμό της διαδικασίας αντικατάστασης.

Οι ειδικές περιπτώσεις

Ως προς την έκδοση ταυτότητας για πρώτη φορά, απαιτείται η παρουσία μάρτυρα που θα βεβαιώσει την ταυτότητα του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση ανηλίκων, η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η παραγωγή των νέων δελτίων ταυτότητας πραγματοποιείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανέρχεται συνήθως σε περίπου 7 εργάσιμες ημέρες.

Σε έκτακτες περιπτώσεις όπως επείγον ταξίδι, απώλεια ή κλοπή ταυτότητας ή σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

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