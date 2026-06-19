Τροχαίο ατύχημα στο Ίλιον – Δύο νεαροί τραυματίστηκαν σοβαρά

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ίλιον, όταν Ι.Χ. παρέσυρε μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Τροχαίο ατύχημα στο Ίλιον – Δύο νεαροί τραυματίστηκαν σοβαρά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ίλιον το βράδυ της Πέμπτης, με δύο νεαρούς ηλικίας 24 και 22 ετών να τραυματίζονται σοβαρά.
  • Ι.Χ. αυτοκίνητο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς παρέσυρε μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.
  • Η σύγκρουση προκάλεσε αναστάτωση στο σημείο του ατυχήματος.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης (18/6) στο Ίλιον, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο νεαροί, ηλικίας 24 και 22 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς προσέκρουσε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο νεαροί, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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