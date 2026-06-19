Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Κάνουν φύλλο και φτερό τις πολεοδομίες

Ελεύθερος Τύπος: Ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά

Η Καθημερινή: Στα μπλόκα της Τροχαίας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα

Τα Νέα: ΚΕΠ από την εφορία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου

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