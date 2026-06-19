1566: Ο ενιαίος αριθμός υγείας που άλλαξε την πρόσβαση των πολιτών στο ΕΣΥ

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1566: Ο ενιαίος αριθμός υγείας που άλλαξε την πρόσβαση των πολιτών στο ΕΣΥ
ΕΛΛΑΔΑ
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Περισσότερες από 3,3 εκατομμύρια εξυπηρετήσεις πολιτών κατέγραψε το 1566 κατά τους πρώτους έντεκα μήνες λειτουργίας του, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως το βασικό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας της χώρας.

Το 1566 αποτελεί τον ενιαίο, δωρεάν, τετραψήφιο αριθμό του Υπουργείου Υγείας για όλες τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Από την έναρξη λειτουργίας του, στις 14 Ιουλίου 2025, συγκέντρωσε περισσότερες από 100 διάσπαρτες τηλεφωνικές γραμμές φορέων του ΕΣΥ και των εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Υγείας, δημιουργώντας ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου 14 Ιουλίου 2025 – 14 Ιουνίου 2026, το 1566 πραγματοποίησε συνολικά 3.301.502 εξυπηρετήσεις, συμπεριλαμβανομένων απαντημένων κλήσεων και επανακλήσεων προς πολίτες που αντιμετώπισαν αναμονή. Παράλληλα, καταγράφηκαν περισσότερες από 65.000 επανακλήσεις (callback), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της υπηρεσίας να ολοκληρώνει κάθε αίτημα εξυπηρέτησης.

Η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων αφορά στον προγραμματισμό ραντεβού, καθώς σχεδόν 9 στις 10 κλήσεις σχετίζονται με ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ και δομές ψυχικής υγείας. Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες απευθύνθηκαν στο 1566 για πληροφορίες σχετικά με εφημερίες νοσοκομείων και φαρμακείων, τον Προσωπικό Ιατρό, τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και τα προγράμματα πρόληψης του Υπουργείου Υγείας.

Πέρα από την τηλεφωνική γραμμή, το 1566 λειτουργεί πλέον ως ένα ολοκληρωμένο πολυκαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 1566.gov.gr, της νέας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που είναι διαθέσιμη σε Android και iOS, αλλά και μέσω των Field Officers που βρίσκονται σε δημόσι νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, παρέχοντας επιτόπια καθοδήγηση και υποστήριξη σε ασθενείς και συνοδούς.

Σημαντική είναι και η διεθνής διάσταση της υπηρεσίας, καθώς το 1566 παρέχει εξυπηρέτηση και στην αγγλική γλώσσα, έχοντας ήδη διαχειριστεί περισσότερες από 21.000 σχετικές κλήσεις.

Με επίκεντρο την απλούστευση της πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, το 1566 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο της δημόσιας υγείας, διευκολύνοντας καθημερινά εκατομμύρια πολίτες στην αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών υγείας.

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