Παπασταύρου: Να κάνουμε ένα gov.gr για τις πολεοδομίες, χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση

Όσα είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Παπασταύρου: Να κάνουμε ένα gov.gr για τις πολεοδομίες, χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

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  • Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν φαίνεται να οδηγεί σε τερματισμό των εχθροπραξιών και σταδιακή αποκλιμάκωση με επάνοδο σε κανονικότητα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
  • Η Ελλάδα επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων με σημαντικές επενδύσεις από εταιρείες όπως η Chevron και η Exxon Mobil, με πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματισμένη για Φεβρουάριο 2027.
  • Απαιτείται ριζική μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες μέσω ενός ψηφιακού one
  • stop
  • shop για την απλοποίηση και διαφάνεια των διαδικασιών, όπως προβλέπει ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας.
  • Η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, με την Ελλάδα να έχει από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη αυτή την περίοδο.
  • Οι εκλογές προγραμματίζονται για το τέλος της τετραετίας, ενώ συνεχίζονται μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
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Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τους υδρογονάνθρακες αλλά κα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου αναφερόμενος στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν σημείωσε πως αρχικά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η υλοποίησή της, σημειώνοντας: «Φαίνεται ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνει από την μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι σαφές ότι στον βαθμό που επιβεβαιωθεί θα επανέρθουμε σε μια κανονικότητα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

Και εξήγησε ότι για αυτό «είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει τον δημοσιονομικό χώρο, σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη, να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη».

Τι είπε για τους υδρογονάνθρακες

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων ο κ. Παπασταύρου τόνισε: «Επιταχύνουμε αποφασιστικά την εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων. Η παρουσία των δύο μεγάλων εταιρειών στη χώρα μας δεν είναι τυχαία. Κάτι βλέπουν εδώ στην Ελλάδα. Η Chevron μάλιστα τη Δευτέρα, πριν πέντε μέρες, διεύρυνε την παρουσία της, μπήκε και σε πέμπτο οικόπεδο, με τη HELLENiQ Energy, στο Νότιο Ιόνιο. Η Exxon Mobil προγραμματίζει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση το Φεβρουάριο του 2027. Δηλαδή τώρα μετράμε 9-10 μήνες για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. 14 με 24 Φεβρουαρίου σχεδιάζουμε να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση», επεσήμανε και πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα της θέλουν δύο μήνες:

«Το ποσοστό επιτυχίας είναι στο 16%. Για τον τομέα των υδρογονανθράκων είναι αρκετά αξιοπρεπές. Και να πω κάτι, η Νορβηγία που είναι μια από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου από το φυσικό αέριο βρήκε φυσικό αέριο στη 17η προσπάθειά της. Την άνοιξη του 2027 θα έχουμε μία καλύτερη εικόνα. Θα ξέρουμε εάν προχωράμε σε παραγωγή τα επόμενα χρόνια ή όχι».

Για τις πολεοδομίες

Ερωτηθείς για το θέμα με τις πολεοδομίες ο Υπουργός είπε: «Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μία ριζική μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες. Να κάνουμε ένα one-stop-shop, ένα gov.gr για τις πολεοδομίες. Σε αυτή τη μεταρρύθμιση εργαζόμαστε. Αυτή τη μεταρρύθμιση έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ούτως ώστε να είναι όλα σε ένα ψηφιακό αρχείο, να μην παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας»

Και πρόσθεσε: «Ενοποιήσαμε την νομοθεσία. Με τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Νίκος Ταγαράς ενοποιήθηκαν 180 νομοθετήματα εν ισχύ. Τώρα υπάρχει ένας κώδικας, 477 άρθρα, τα οποία μπορείς να τα προσεγγίσεις ηλεκτρονικά, δωρεάν. Ο κώδικας, η απλοποίηση, η διαφάνεια, η μεταρρύθμιση θα έρθει να ενισχύσει την ιδιοκτησία. Και η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην αξία της ιδιοκτησίας».

Για τις τιμές του ρεύματος

Για τις τιμές του ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι, η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας λειτούργησε ως ανάχωμα για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, και υπογράμμισε ότι χθες και σήμερα η χώρα μας έχει από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη, με εξαίρεση της Σκανδιναβία και την Εσθονία.

Σχετικά με την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό και από την Ελλάδα: «Και με το Δημόσιο να διατηρεί τον έλεγχο. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δίκτυα. Τα δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας στρατηγική».

Τέλος αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι αυτές θα γίνουν «τέλος της τετραετίας. Νομίζω υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις που έχουμε να κάνουμε έως τότε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη.»

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