Όλοι οι σταρ που παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Ομπάμα

Το Προεδρικό Κέντρο του Ομπάμα άνοιξε και επίσημα τις πόρτες του στο κοινό, σε μια εντυπωσιακή τελετή, στην οποία έδωσαν το παρών τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ αλλά και δεκάδες καλλιτέχνες.

Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Μπους ο νεότερος και Τζο Μπάιντεν παρευρέθηκαν στα εγκαίνια, ενώ παρούσα ήταν και η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η διαμάχη με τον Μπάρακ Ομπάμα χρονολογείται πολύ πριν την θητεία του στον Λευκό Οίκο, δεν έλαβε πρόσκληση.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και πολλοί διάσημοι του Χόλιγουντ αλλά και αξιωματούχοι.

Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα λειτουργεί ως μουσείο, αφιερωμένο στη διαδρομή του 44ου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος παρέμεινε στον Λευκό Οίκο από το 2009 έως το 2017. Η επιλογή του Πάρκου Τζάκσον στο Σικάγο για την ανέγερση του Κέντρου συνδέεται στενά με την προσωπική και πολιτική διαδρομή του Ομπάμα.

Η Μισέλ Ομπάμα μεγάλωσε στο Σάουθ Σάιντ του Σικάγο, όπου ο Μπάρακ άρχισε την πολιτική πορεία που τον οδήγησε στον Λευκό Οίκο.

Δείτε φωτογραφίες:

Η Μισέλ και ο Μπάρακ Ομπάμα AP

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον

Η Κάμαλα Χάρις με τον σύζυγό της Ντάγκλας Έμχοφ

Η Όπρα Γουίνφρι Getty Images

Η Κριστίνα Αγκιλέρα

Ο Τζον Λέτζεντ και ο Common

Ο Στίβι Γουόντερ

Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό AP

Ο Bono με τον Edge από τους U2 AP

Ο Marc Anthony AP

Ο Bruce Springsteen AP

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