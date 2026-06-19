Αιχμές Ομπάμα κατά Τραμπ: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται συνεργασία, όχι εκφοβισμό»

Snapshot Ο Μπαράκ Ομπάμα υποστήριξε την αμερικανική εξωτερική πολιτική που εστιάζει στη διεθνή συνεργασία αντί για μονομερείς ενέργειες.

Τόνισε τη σημασία του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και της ελευθεροτυπίας στη δημοκρατία.

Η τοποθέτησή του θεωρήθηκε ως έμμεση αιχμή κατά της σημερινής αμερικανικής ηγεσίας, χωρίς να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου στο Σικάγο παρέστησαν τρεις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ και σημαντικές προσωπικότητες από την πολιτική και τον πολιτισμό.

Το Κέντρο ανοίγει στις 19 Ιουνίου, ημέρα που τιμάται η απελευθέρωση των Αφροαμερικανών από τη δουλεία, και έχει στενή σύνδεση με την προσωπική και πολιτική πορεία του Ομπάμα στο Σικάγο. Snapshot powered by AI

Υπέρ μιας αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που θα δίνει μεγαλύτερο βάρος στη συνεργασία και όχι στις μονομερείς ενέργειες τάχθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα, μιλώντας στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου που φέρει το όνομά του, στο Σικάγο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήταν «πιο ευημερούσες και ασφαλείς» εάν επέλεγαν τη συνεργασία, αντί να προσπαθούν «να κυριαρχήσουν, να εκφοβίσουν και να αποσπάσουν κάθε πλεονέκτημα μόνο και μόνο επειδή μπορούν».

Ο Ομπάμα δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο η τοποθέτησή του εκλήφθηκε ως έμμεση αιχμή κατά της σημερινής αμερικανικής ηγεσίας.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Στην ομιλία του στάθηκε επίσης στη σημασία του κράτους δικαίου, τονίζοντας ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

Υπογράμμισε ακόμη τον ρόλο της διάκρισης των εξουσιών, της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και της ελευθεροτυπίας στη λειτουργία της δημοκρατίας.

Στην τελετή παρέστησαν ακόμη τρεις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, ο Τζορτζ Μπους, ο Μπιλ Κλίντον και ο Τζο Μπάιντεν.

«Κάθε πρόεδρος που βρίσκεται εδώ σήμερα, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπερασπιστεί τις αξίες» στις οποίες όλοι πίστευαν, είπε ο Ομπάμα.

«Παρά τις διαφορές μας, μπορούμε να βρεθούμε, να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον και να βρούμε κοινούς σκοπούς», πρόσθεσε.

Στα εγκαίνια βρέθηκαν επίσης η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Τομ Χανκς.

Ένα μουσείο δεμένο με το Σικάγο

Το μουσείο, αφιερωμένο στη διαδρομή του 44ου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος παρέμεινε στον Λευκό Οίκο από το 2009 έως το 2017, ανοίγει για το κοινό στις 19 Ιουνίου, ανήμερα της Juneteenth. Η αμερικανική εορτή τιμά την απελευθέρωση των Αφροαμερικανών από τη δουλεία το 1865.

Η επιλογή του Πάρκου Τζάκσον για την ανέγερση του Κέντρου συνδέεται στενά με την προσωπική και πολιτική διαδρομή του Ομπάμα.

Η Μισέλ Ομπάμα μεγάλωσε στο Σάουθ Σάιντ του Σικάγο, όπου το ζευγάρι παντρεύτηκε και γεννήθηκαν οι δύο κόρες του, Μαλία και Σάσα.

Ο Μπαράκ Ομπάμα δίδαξε επί 12 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ενώ από το Σάουθ Σάιντ άρχισε την πολιτική πορεία που τον οδήγησε στον Λευκό Οίκο.