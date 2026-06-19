«Μπαράκ, πρέπει να με κοιτάξεις...»: Η ομιλία της Μισέλ Ομπάμα που έκανε τον πρώην πρόεδρο να κλάψει

Snapshot Η Μισέλ Ομπάμα συγκίνησε τον Μπαράκ Ομπάμα και το κοινό με επαινετική ομιλία στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο.

Τόνισε την ακεραιότητα, το θάρρος και την αδιάκοπη εργασία του Μπαράκ Ομπάμα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Υπογράμμισε ότι ο πρώην πρόεδρος παρέμεινε πιστός στις ρίζες του και στους αξιακούς του πυλώνες, παρά τις δυσκολίες και την πίεση.

Περιέγραψε πώς η ζωή τους μαζί ξεπέρασε τις προσδοκίες και τον χαρακτήρισε παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα παραδέχτηκε ότι η ομιλία της Μισέλ τον συγκίνησε βαθιά και ότι πάντα τον ωθεί να γίνεται καλύτερος. Snapshot powered by AI

Η Μισέλ Ομπάμα έλαμπε από υπερηφάνεια καθώς επαίνεσε το έργο του συζύγου της στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα, κάνοντας χθες (19/6) τον πρώην πρόεδρο και πολλούς στο πλήθος να δακρύσουν. Αφού ευχαρίστησε τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κέντρου και που παρευρέθηκαν στην εορταστική εκδήλωση των εγκαινίων στο Jackson Park του Σικάγο, ανάμεσά τους οι Τζο και Τζιλ Μπάιντεν, Τζορτζ και Λόρα Μπους, Χίλαρι και Μπιλ Κλίντον και τα παιδιά τους, Σάσα και Μάλια, η Μισέλ Ομπάμα έστρεψε την προσοχή της στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

«Σε παρακαλώ, δώσε μου λίγο χρόνο, γιατί θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να κάνω κάτι που ξέρω ότι ο σύζυγός μου δεν θα κάνει σήμερα. Και αυτό είναι για να τον επαινέσω πλήρως», είπε η Μισέλ Ομπάμα. «Μπαράκ, πρέπει να με κοιτάξεις». Εκείνη τη στιγμή, οι κάμερες στράφηκαν στον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος χαμογελούσε στο κοινό κουνώντας το κεφάλι του. Η Χίλαρι Κλίντον φαινόταν καθισμένη πίσω του, γελώντας επίσης.

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«Μου είπες πριν από τόσα χρόνια ότι δεν μπορούσες να μου υποσχεθείς τον κόσμο, αλλά μπορούσες να μου υποσχεθείς μια ενδιαφέρουσα ζωή. Και φυσικά, ξεπέρασες τον εαυτό σου και κατάφερες να μου δώσεις και τα δύο», συνέχισε η Μισέλ Ομπάμα. «Ξέρω ότι δεν ήταν πάντα εύκολο, αλλά δεν υπήρξε ούτε ένα δευτερόλεπτο σε αυτή την εμπειρία που το να στέκομαι δίπλα σου να μην με άφησε δέος. Οκτώ χρόνια στον Λευκό Οίκο και ούτε μία φορά δεν έλιωσες από τη ζέστη. Ούτε μία φορά δεν το άφησες να σε σκληρύνει. Αντίθετα, το χρησιμοποίησες για να αποκαλύψεις την πιο αληθινή σου ουσία, την πεισματάρα αισιοδοξία και το ακλόνητο θάρρος σου. Την εκθαμβωτική σου λαμπρότητα και την ανεπιτήδευτη ευπρέπειά σου. Την άγρια ​​εργασιακή σου ηθική και την απολύτως ακλόνητη ηθική σου».

Το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές εκείνη τη στιγμή, και η κάμερα έδειξε τον Μπαράκ Ομπάμα με τη συγκίνηση να είναι εμφανής στο πρόσωπό του. «Και να τα κάνεις όλα αυτά με το υψηλότερο επίπεδο (...), Τα ψέματα σχετικά με την υπηκοότητά σου, την πίστη σου, τον πατριωτισμό σου, την οργή όταν δήλωσες ότι αν είχες γιο, κι αυτός θα ήταν μαύρος», συνέχισε η Μισέλ Ομπάμα. «Ωστόσο, ήσουν ακλόνητος σε κάθε βήμα. Πάντα συγκεντρωμένος, πάντα ήρεμος, πάντα κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα. Πόσο παράλογο είναι να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να είχες λυγίσει κάτω από την πίεση, έστω και μία φορά. Να είχες ξεσπάσει από απογοήτευση. Να είχες χάσει την ψυχραιμία σου. Πόσο παράλογο είναι να φανταστείς ότι μπορεί να είχες κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το να κάνεις την οικογένειά μας και ολόκληρη τη χώρα περήφανη. Όχι, ήσουν πολύ απασχολημένος».

Ο πρώην πρόεδρος, ήταν φανερό ότι συγκρατούσε τα δάκρυά του. Το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, πολλοί έβγαλαν δυνατές ζητωκραυγές και έκλαιγαν φανερά. «Δεν τελείωσα», είπε η Μισέλ Ομπάμα στο πλήθος που ζητωκραύγαζε. «Δεν τελείωσα, έχω τόσα πολλά να πω».

Μια συγκεκριμένη στιγμή στην ομιλία της προκάλεσε δυνατά γέλια τόσο από την Χίλαρι Κλίντον όσο και από πολλούς στο πλήθος. «Κάνατε τη δουλειά του λαού, σώζατε την οικονομία μας, επεκτείνατε την υγειονομική περίθαλψη, τερματίζατε έναν πόλεμο, διατάξατε την επιδρομή κατά του Μπιν Λάντεν, σώζατε μια αυτοκινητοβιομηχανία, κερδίζατε ένα βραβείο ειρήνης», δήλωσε η Μισέλ Ομπάμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο βραβείο ειρήνης. Ο Μπαράκ Ομπάμα και η Χίλαρι Κλίντον γελούσαν μαζί με το σχόλιο.

«Γιατί μας κράτησες ασφαλείς από τον Έμπολα, ρύθμισες τις τράπεζες, υπερασπίστηκες την ισότητα στον γάμο. Άκουσες την επιστήμη και παρηγόρησες ένα ολόκληρο έθνος μπροστά σε ανείπωτες τραγωδίες. Και τα έκανες όλα με τόση χάρη, τάξη και ψυχραιμία που έκανες την πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο να μοιάζει με μια βόλτα σε αυτό το όμορφο πάρκο», είπε η Μισέλ Ομπάμα πριν στρέψει την προσοχή της στις ρίζες του συζύγου της στο Σικάγο.

«Είσαι φόρος τιμής στην αγάπη των γονιών τους. Είναι εκεί πάνω χαμογελώντας και αγκαλιάζοντάς σε σήμερα επειδή δεν ξέχασες ποτέ ποιος είσαι και από πού προέρχεσαι. Από μία ανύπαντρη μητέρα, που εργάστηκε σκληρά για να τα βγάλει πέρα, να μορφωθεί και να δείξει στον γιο της τον κόσμο. Παππούδες και γιαγιάδες που δεν είχαν πολλά, αλλά είχαν την τέλεια συνταγή για να καλλιεργήσουν τη φλόγα σου. Ποτέ δεν ξέχασες τους ανθρώπους στις αίθουσες των συνδικάτων και στα υπόγεια των εκκλησιών εδώ στο Σικάγο, όπου δοκίμασες για πρώτη φορά τα ιδανικά σου. Ποτέ δεν ξέχασες όλους τους ψηφοφόρους που έχεις εγγράψει, τους μαθητές που δίδαξαν και τους γείτονες που οργάνωσες. Ποτέ δεν έπεσες στον πειρασμό μιας γρήγορης λύσης ή μιας εύκολης πληρωμής», είπε η Μισέλ Ομπάμα.

Άνθρωποι στο πλήθος φάνηκαν να σκουπίζουν τα δάκρυά τους καθώς συνέχιζε να μιλάει. «Ποτέ δεν άλλαξες από εκείνον τον ιδεαλιστή καλοκαιρινό σύντροφο που εμφανίστηκε εκείνη τη βροχερή μέρα που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά χωρίς ομπρέλα. Πάντα μας έδινες τον καλύτερό σου εαυτό και, κάνοντάς το αυτό, υπενθύμισες σε όλους μας ότι μπορούμε κι εμείς. Μπαράκ, δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω πόσο περήφανη είμαι για τον τρόπο που εμφανίστηκες και συνεχίζεις να εμφανίζεσαι κάθε μέρα. Ήταν τιμή μου να είμαι δίπλα σου. Με έχεις κάνει καλύτερο άνθρωπο και έχεις δώσει σε όλους μας ένα παράδειγμα που πρέπει να προσπαθούμε να μιμηθούμε...», είπε η Μισέλ Ομπάμα.

Ο Μπαράκ Ομπάμα πάλευε να συγκρατήσει τα δάκρυά του σε αυτό το σημείο της ομιλίας του και φαινόταν να τα σκουπίζει καθώς η σύζυγός του συνέχιζε να τον επαινεί.Μιλώντας αργότερα στην τελετή έναρξης, ο Μπαράκ Ομπάμα είπε ότι η Μισέλ Ομπάμα δεν θα τον άφηνε να δει την ομιλία της εκ των προτέρων.«Δεν με άφηνε να δω την ομιλία της. Ήξερε ότι θα με έκανε να μπερδευτώ. Και το έκανε ούτως ή άλλως», είπε. «Αλλά πάντα με έκανε καλύτερο και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων».

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα υποδέχτηκαν τρεις πρώην προέδρους των ΗΠΑ, αξιωματούχους, διασημότητες και το κοινό στο Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα την Πέμπτη. Η πανεπιστημιούπολη του Σικάγο λειτουργεί ως μνημείο για τα οκτώ χρόνια που το ζευγάρι πέρασε στον Λευκό Οίκο.

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