«Εισβολή» λαγοκέφαλων προκαλεί χάος στις ελληνικές θάλασσες - Σε απόγνωση οι ψαράδες

Snapshot Οι λαγοκέφαλοι, επικίνδυνο χωροκατακτητικό είδος, εξαπλώνονται ραγδαία στις ελληνικές θάλασσες και προκαλούν σοβαρές ζημιές στην αλιευτική βιομηχανία, σκίζοντας τα δίχτυα και μειώνοντας τα αλιεύματα.

Το ψάρι περιέχει την τοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο σε περίπτωση κατάποσης.

Οι ψαράδες ζητούν από το κράτος να τους υποστηρίξει με επιδοτήσεις και κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο και την καταπολέμηση των λαγοκέφαλων, όπως γίνεται στην Κύπρο.

Επιστήμονες προσπαθούν να βρουν τρόπους να εξουδετερώσουν την τοξίνη ώστε να καταστούν εμπορεύσιμα τα λαγοκέφαλα, ενώ προς το παρόν θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα και απαιτούν ειδική επεξεργασία.

Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση επισημαίνει την ανάγκη μείωσης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων και έχει καταγράψει νέα χωροκατακτητικά είδη στην ελληνική αγορά θαλασσινών. Snapshot powered by AI

Η εμφάνιση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες δεν είναι πρόσφατη, όμως τα επικίνδυνα αυτά ψάρια έχουν αρχίζει να να προκαλούν χάος το τελευταίο διάστημα.

Η αυξανόμενη φήμη τους απασχόλησε εκτενές ρεπορτάζ του AFP, όπου φιλοξενεί και μαρτυρίες Ελλήνων ψαράδων, καταγράφοντας τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που προκαλούν οι επικίνδυνοι «εισβολείς», οι οποίοι εξαπλώνονται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλη την ανατολική Μεσόγειο.

?? Greek fishermen struggle with invasive pufferfish



With massive teeth and a voracious appetite, pufferfish are ruining Greek fishing nets and wreaking havoc on local fish stocks, with warming seas allowing the invasive species to spread through the eastern Mediterranean. pic.twitter.com/QtYLBS27kq — AFP News Agency (@AFP) June 19, 2026

Οι λαγοκέφαλοι, είναι χωροκατακτητικό είδος θερμών υδάτων, μεγέθους συνήθως 40 με 60 εκατοστά και κοφτερά δόντια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στα ελληνικά ύδατα πριν από περίπου 20 χρόνια. Τώρα προκαλούν όλεθρο στην αλιευτική βιομηχανία της Ελλάδας, σκίζοντας τα δίχτυα,

Οι ψαράδες στην Κρήτη βλέπουν τα αλιεύματά τους να μειώνονται λόγω της απειλής του παμφάγο Lagocephalus sceleratus, όπως είναι η επιστημονική ονομασία του.

Από τα σχεδόν 200 είδη λαγοκέφαλων που ζουν στα ζεστά νερά του κόσμου, τρία βρίσκονται σήμερα στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα, όπου εισήλθε μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, σύμφωνα με το Université Côte d'Azur, το οποίο καταγράφει μη ιθαγενή μεσογειακά είδη.

Εντοπίζεται κυρίως στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό.

Εκτός από την ισχυρή τοξίνη τους που τα καθιστά θανατηφόρα για κατανάλωση, αυτά τα μέλη της οικογένειας Tetraodontidae έχουν ένα στόμα που μοιάζει με ράμφος αρκετά δυνατό ώστε να δαγκώνει μέσα από ξύλο και μέταλλο.

Όχι μόνο καταστρέφουν τα καθημερινά αλιεύματα των ψαράδων, αλλά αφήνουν και τα δίχτυα τους κουρελιασμένα, οδηγώντας πολλούς στα όρια της επιβίωσης.

Τρώγοντας άλλα ψάρια, καρκινοειδή και καλαμάρια, οι λαγοκέφαλοι προκαλούν ζημιές αξίας περίπου 8.500 ευρώ και απώλεια εισοδήματος ετησίως στα αλιευτικά σκάφη, δήλωσε η Περιστεράκη, η θαλάσσια βιολόγος του ΕΛΚΕΘΕ.

Το αρπακτικό περιέχει επίσης τετροδοτοξίνη, «μια εξαιρετικά επικίνδυνη τοξίνη σε περίπτωση κατάποσης», προειδοποιεί η θαλάσσια βιολόγος του HCMR Θέκλα Αναστασίου. «Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια και σταματά τη λειτουργία των πνευμόνων».

«Χειρότερα κάθε χρόνο»

Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF ) κυκλοφόρησε τον Απρίλιο έναν υπεύθυνο οδηγό θαλασσινών με πάνω από εκατό είδη που βρίσκονται στην ελληνική αγορά.

Μεταξύ αυτών είναι 13 χωροκατακτητικά είδη που δεν ήταν στον προηγούμενο οδηγό το 2015.

Οι νεοφερμένοι περιλαμβάνουν τη γαρίδα του Ατλαντικού (Penaeus aztecus) και το μπλε καβούρι (Callinectes sapidus) στο βόρειο Αιγαίο και το λεοντόψαρο (Pterois miles) στα νερά νοτιότερα.

Οι ψαράδες θέλουν το κράτος να τους επιδοτήσει για να κυνηγήσουν τους λαγοκέφαλους, ένα πρόγραμμα που τρέχει ήδη στη γειτονική Κύπρο.

Οι επιστήμονες εν τω μεταξύ προσπαθούν να βρουν τρόπους για να εξουδετερώσουν τη θανατηφόρα τοξίνη του ψαριού -- η οποία μπορεί να προκαλέσει παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο -- προκειμένου να το καταστήσουν εμπορεύσιμο.

«Προς το παρόν, τα ηλιόψαρα θεωρούνται απόβλητα κατηγορίας 1», το ισοδύναμο των δυνητικά απειλητικών βιομηχανικών αποβλήτων, δήλωσε ο χημικός του ΕΛΚΕΘΕ, Μανώλης Μανδαλάκης.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, ο κατάλληλος τρόπος επεξεργασίας αυτών των αποβλήτων είναι η αποτέφρωση, είπε.

«Προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους... που είναι λιγότερο ενεργοβόροι», είπε ο Μανδαλάκης.

Οι πιθανές χρήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν λιπάσματα ή ιχθυοτροφές, είπε.

Διαβάστε επίσης