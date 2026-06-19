Συγγενής προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μυρτούς παρέλαβε 1 κιλό κάνναβη μέσω θυρίδας

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που φέρεται να δρουν στην Κεφαλονιά

Κατερίνα Ρίστα

Συγγενής προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μυρτούς παρέλαβε 1 κιλό κάνναβη μέσω θυρίδας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το FBI προχώρησε σε δύο συλλήψεις μετά τον εντοπισμό δέματος με περίπου ένα κιλό κάνναβης μέσω θυρίδας παραλαβής.
  • Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο πρώτος ξάδερφος του Αλβανού κατηγορούμενου στην υπόθεση της Μυρτούς.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθεί αν η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στην Κεφαλονιά.
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Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι άνδρες του FBI μετά τον εντοπισμό δέματος που περιείχε περίπου ένα κιλό κάνναβης και είχε αποσταλεί μέσω θυρίδας παραλαβής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται συγγενικό πρόσωπο ατόμου που έχει απασχολήσει λόγω της εμπλοκής του στην πολύκροτη υπόθεση της Μυρτούς.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον πρώτο ξάδερφο του Αλβανού κατηγορούμενου.

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που φέρεται να δρουν στην Κεφαλονιά.

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