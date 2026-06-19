Τουρκία: Ήρωας-φούρναρης σταμάτησε φορτηγάκι που κυλούσε χωρίς χειρόφρενο
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο άνδρας είναι φούρναρης στην περιοχή και βρέθηκε στο σημείο τυχαία
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Ένας άνδρας κατάφερε να σταματήσει ένα φορτηγάκι στην Άγκυρα, το οποίο είχε άρχισε να κυλάει προς τα πίσω χωρίς χειρόφρενο σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της πόλης, αποτρέποντας σοβαρό ατύχημα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο άνδρας, ο οποίος είναι φούρναρης στην περιοχή, βρέθηκε στο σημείο τυχαία, όταν είδε το φορτηγάκι να κυλάει προς τα πίσω, αφού πρώτα είχε χτυπήσει κάποια οχήματα.
Συνειδητοποιώντας ότι το φορτηγάκι είναι άδειο, ο άνδρας ανέβηκε στην θέση του οδηγού χωρίς δεύτερη σκέψη και τράβηξε το χειρόφρενο, αποτρέποντας τα χειρότερα.
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