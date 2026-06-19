Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος τουρίστας που αγνοείτο
Ο 17χρονος κολυμπούσε μαζί με τον φίλο του, όταν ξαφνικά χάθηκε από το οπτικό του πεδίο
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Νεκρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Κλαδισού στα Χανιά, 17χρονος τουρίστας που είχε εξαφανιστεί.
Ο 17χρονος κολυμπούσε μαζί με τον φίλο του, όταν ξαφνικά χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. Στην κινητοποίηση για τον εντοπισμό του συμμετείχαν δύο πλοία του Λιμενικού μαζί, ένα της FRONTEX και παραπλέοντα σκάφη.
Λίγη ώρα αργότερα ναυαγοσώστες εντόπισαν το σώμα του στη θάλασσα και τον ανέσυραν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του.
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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