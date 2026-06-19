Φωτιά σε διαμέρισμα στις Σέρρες: Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα 78χρονος

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά σε διαμέρισμα στις Σέρρες: Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα 78χρονος
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή 19 Ιουνίου σε διαμέρισμα στις Σέρρες, με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστεί 78χρονος.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα . Ο 78χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση.

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