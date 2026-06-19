Φωτιά σε διαμέρισμα στις Σέρρες: Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα 78χρονος

Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή 19 Ιουνίου σε διαμέρισμα στις Σέρρες, με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστεί 78χρονος.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα . Ο 78χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση.