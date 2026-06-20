Στις φλόγες οι αποθήκες Σκουλούδη - Είχε ανακοινωθεί ότι θα μετατραπούν σε δομή κράτησης μεταναστών

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , στήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 19-6-2026 στο Ηράκλειο , μετά από φωτιά που ξέσπασε στις αποθήκες «Σκουλούδη» στην περιοχή των Αθανάτων, που είχε ανακοινωθεί πως θα μετατραπεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών.

'Αμεσα στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν τρία οχήματα με οκτώ υπαλλήλους της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες οι οποίες ξέσπασαν στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν και στελέχη του Ανακριτικού της Π.Υ που θα διερευνήσουν τα αιτία πρόκλησης της φωτιάς. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο συγκεκριμένος χώρος των αποθηκών βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων, καθώς εκεί σχεδιάζεται να εγκατασταθεί δομή προσωρινής κράτησης μεταναστών.

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