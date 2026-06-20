Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Σεισμός για το «πλαφόν» στα ενοίκια
Ελεύθερος Τύπος: 9 νέα μέτρα για το στεγαστικό
Η Καθημερινή: Κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια
Τα Νέα: Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:58 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Ιουνίου
05:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βραζιλία – Αϊτή 3-0: Το... καθάρισε από ημίχρονο με Κούνια και Βινίσιους
22:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο
23:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος