Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή:Σεισμός για το «πλαφόν» στα ενοίκια

Ελεύθερος Τύπος: 9 νέα μέτρα για το στεγαστικό

Η Καθημερινή: Κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια

Τα Νέα: Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου

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