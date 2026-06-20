Πανελλήνιες 2026: Στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι

Snapshot Σήμερα, 20 Ιουνίου, εξετάζονται οι υποψήφιοι στα ειδικά μαθήματα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στα πλαίσια των Πανελληνίων 2026.

Οι υποψήφιοι για Μουσικές Σπουδές θα εξεταστούν στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου, ενώ ακολουθούν εξετάσεις σε Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά μέχρι τις 25 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έως τις 09:30 έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου, ταυτότητα, στυλό και νερό, ενώ απαγορεύεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παράλληλα συνεχίζονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ μέχρι τις 26 Ιουνίου, με τα αποτελέσματα να συνυπολογίζονται στην τελική βαθμολογία.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελληνίων αναμένεται τις επόμενες ημέρες από το υπουργείο Παιδείας. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους των Ειδικών Μαθημάτων, με τη δοκιμασία στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.

Οι εξετάσεις αφορούν όσους διεκδικούν την εισαγωγή τους σε τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα, όπως οι σχολές Μουσικών Σπουδών, οι Ξένες Γλώσσες και οι Αρχιτεκτονικές Σχολές.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Οι υποψήφιοι των Μουσικών Σπουδών θα εξεταστούν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο μάθημα της Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας.

Ακολουθούν:

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Με την εξέταση των Ισπανικών ολοκληρώνεται ο κύκλος των Ειδικών Μαθημάτων για τις Πανελλαδικές 2026.

Βασικές οδηγίες για τους υποψηφίους

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την προσέλευσή τους στα εξεταστικά κέντρα έως τις 09:30, καθώς η εξέταση ξεκινά στις 10:00.

Μαζί τους θα πρέπει να έχουν:

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος

Ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό

Τι απαγορεύεται στις εξετάσεις

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους:

Κινητά τηλέφωνα

Smartwatch και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Βιβλία, σημειώσεις και τετράδια

Υπολογιστικές μηχανές ή μέσα επικοινωνίας

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα κινητά τηλέφωνα, καθώς η κατοχή τους μέσα στην αίθουσα, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένα, αποτελεί λόγο μηδενισμού του γραπτού.

Παράλληλα οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Την ίδια περίοδο συνεχίζονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου και τα αποτελέσματά της συνυπολογίζονται στα τελικά μόρια εισαγωγής.

Αναμονή για τις βαθμολογίες

Με τις Πανελλήνιες να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, χιλιάδες υποψήφιοι αναμένουν την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους, η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες από το υπουργείο Παιδείας.

Διαβάστε επίσης