Δύο μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στην Κορινθία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγγελόκαστρο Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εθελοντές.

Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενισχύουν το έργο της πυρόσβεσης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Αλμυρή Κορινθίας, θέτοντας σε κινητοποίηση ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 18 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εθελοντές.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις δυνάμεις να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.