«Μετανοείτε»: Μοναχός ξάπλωσε στον δρόμο για να διακόψει την πορεία του... λεγόμενου «Pride»

Ένα απρόοπτο σκηνικό με δύο μοναχούς σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Πορεία Υπερηφάνειας στο πλαίσιο του λεγόμενου και αμφιλεγόμενου φεστιβαλ «Thessaloniki Pride».

Ειδικότερα, την ώρα που η πορεία βρισκόταν επί της οδού Παύλου Μελά, δύο μοναχοί - άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε», με τον έναν εξ αυτών μάλιστα να ξαπλώνει στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα, διακόπτοντας τη ροή της πορείας.

Ο ίδιος κρατούσε έναν σταυρό στο χέρι, ενώ είχε τοποθετήσει και εικόνα της Παναγίας στον θώρακά του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, απομάκρυναν τους μοναχούς, χωρίς να σημειωθεί κάποια ένταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

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