Αυλαία στη 2η αγωνιστική των ομίλων με καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών

Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές και Mούντο Game στα καταστήματα Allwyn

Newsbomb

Αυλαία στη 2η αγωνιστική των ομίλων με καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών
AP
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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Η 2Η αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα 4 τελευταία παιχνίδια του 11ου και του 12ου ομίλου. Στις 20:00 αρχίζει ο αγώνας Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν, στις 23:00 γίνεται η σέντρα στην αναμέτρηση Αγγλία-Γκάνα και ακολουθούν στις 02:00 το πρωί της Τετάρτης το ματς Παναμάς-Κροατία και στις 05:00 το παιχνίδι Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό.

Από το βράδυ της Τετάρτης ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τους ομίλους με τα παιχνίδια της τελευταίας 3η αγωνιστικής.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* στο Παγκόσμιο.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Κάθε μέρα για όλους τους αγώνες σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

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Οι ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα 4 τελευταία παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής των ομίλων:

Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν (Τρίτη, 20:00)

  • Πορτογαλία να κερδίσει, Οver 2.5 γκολ & Οver 9.5 κόρνερ
  • Μπ. Φερνάντες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Πορτογαλία να κερδίσει & Οver 2.5 γκολ
  • Οver 2.5 γκολ & Οver 9.5 κόρνερ

Αγγλία-Γκάνα (Τρίτη, 23:00)

  • Αγγλία να κερδίσει & Οver 3.5 γκολ
  • 2ο Ημίχρονο: Nα σκοράρουν και οι 2 ομάδες - Ναι
  • Οver 1.5 Aγγλία γκολ & Οver 6.5 Aγγλία κόρνερ

Παναμάς-Κροατία (Τετάρτη, 02:00)

  • Κροατία να κερδίσει & Οver 10.5 κόρνερ
  • Να μην σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 9.5 κόρνερ
  • Οver 0.5 Kροατία γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 2.5 Kροατία κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

Κολομβία-Λ.Δ. Κονγκό (Τετάρτη, 05:00)

  • Κολομβία να κερδίσει & Οver 5.5 Kολομβία κόρνερ
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7.5 κόρνερ
  • Λ. Ντίας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Κολομβία να κερδίσει

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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