Ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ: Η ΕΡΤ επιστρέφει με βελτιωμένη πρόταση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, με την ΕΡΤ να επιδιώκει τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον ΕΣΑΚΕ για τη μετάδοση των αγώνων μέσω του ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημόσια τηλεόραση βρισκόταν εδώ και καιρό σε επαφές με τον ΕΣΑΚΕ, θεωρώντας ότι υπήρχε κοινό έδαφος για την ανανέωση της συμφωνίας και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ο Ελληνικός Σύνδεσμος των Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών διατηρούσε παράλληλα επικοινωνία και με τον ΣΚΑΪ, εξέλιξη για την οποία η ΕΡΤ φέρεται να μην είχε ενημερωθεί.

Σημειώνεται ότι η ΕΡΤ έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην προβολή και ανάπτυξη του ελληνικού πρωταθλήματος, το οποίο θεωρείται μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις μπάσκετ στην Ευρώπη. Η δημόσια τηλεόραση συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση του τηλεοπτικού προϊόντος συνολικά.

Η ΕΡΤ φέρεται να έχει προχωρήσει σε βελτιωμένη οικονομική πρόταση προς τον ΕΣΑΚΕ για τη νέα περίοδο. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο περιθώριο προκειμένου να προστατεύσει την επένδυση που έχει πραγματοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.