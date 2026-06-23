Θάσος: Καταγγελία ότι ζητήθηκε από πλήρωμα ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο για να μπει σε πλοίο με ασθενή

Snapshot Ζητήθηκε από πλοιοκτήτρια εταιρεία στη Θάσο να πληρωθεί εισιτήριο 39 ευρώ για την επιβίβαση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με ασθενή.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ αρνήθηκε την καταβολή του κομίστρου, παρά την απαίτηση της εταιρείας που κράτησε τα στοιχεία τους για μελλοντική είσπραξη.

Η εταιρεία αρνήθηκε την επιβίβαση του ασθενοφόρου χωρίς την πληρωμή, παρά το γεγονός ότι το όχημα εκτελούσε επείγουσα διακομιδή σε δημόσια υπηρεσία.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΚΑΒ σε επείγουσες καταστάσεις.

Καλούνται τα αρμόδια υπουργεία και φορείς να διερευνήσουν το συμβάν και να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια εμπόδια στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Σε μια καταγγελία που προκαλεί οργή προχώρησαν μέλη διαδικτυακής ομάδας διασωστών, σύμφωνα με την οποία ζητήθηκε από πλοιοκτήτρια εταιρεία στη Θάσο να καταβληθεί αντίτιμο έτσι ώστε να μπει στο καράβι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή.

Όπως αναφέρουν οι καταγγέλλοντες, ζητήθηκε από τους διασώστες να πληρώσουν 39 ευρώ για τα ναύλα, εκείνοι αρνήθηκαν, και το πλήρωμα τους κράτησε τα στοιχεία για να απαιτηθεί σε δεύτερο χρόνο η καταβολή του ποσού.

Σύμφωνα με την καταγγελία «απαιτήθηκε από το πλήρωμα η καταβολή ναύλου αξίας 39 ευρώ για τη διέλευση του οχήματος ενώ, όπως ενημερώθηκε το πλήρωμα, εάν δεν έδιναν τα χρήματα, δεν θα επιβιβαζόταν το ασθενοφόρο με τον ασθενή.

Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα ενημέρωσε πως πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία και σε αποστολή διάσωσης και διακομιδής ασθενούς, οι υπεύθυνοι της εταιρείας απαίτησαν την καταβολή του κανονικού κομίστρου για τη μεταφορά του οχήματος, δηλώνοντας ότι διαφορετικά δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβασή του. Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο για το ασθενοφόρο.

Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επείγουσα διακομιδή.

Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του ποσού, ενώ δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια μιας αποστολής που είχε ως αποκλειστικό σκοπό τη διάσωση ανθρώπινης ζωής.

Το περιστατικό αυτό προκαλεί εύλογη οργή και σοβαρά ερωτήματα. Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, ένα δημόσιο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελεί επείγουσα διακομιδή να αντιμετωπίζει εμπόδια, καθυστερήσεις και οικονομικές απαιτήσεις, τη στιγμή που κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έκβαση ενός περιστατικού.

Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και δεν μπορεί να εξαρτάται από την έκδοση εισιτηρίου ή την καταβολή κομίστρου. Το ΕΚΑΒ αποτελεί κρίσιμο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οφείλει να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, χωρίς προσκόμματα και χωρίς να υποβάλλονται οι εργαζόμενοί του σε τέτοιες απαράδεκτες διαδικασίες.

Καλούμε άμεσα το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ και κάθε αρμόδιο φορέα να παρέμβουν, να διερευνήσουν το περιστατικό και να δώσουν οριστική λύση, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπο με αντίστοιχες καταστάσεις κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του».

Διαβάστε επίσης