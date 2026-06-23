Καλάβρυτα: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου που έπεσε σε γκρεμό

Ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς ενός 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση σε γκρεμό σε δύσβατη δασική περιοχή των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του άνδρα στην περιοχή Βολεμιά Αρκούδι, στο Κέρτεζη του Δήμου Καλαβρύτων. Ο 60χρονος πραγματοποιούσε πεζοπορία όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε σε γκρεμό και υπέστη σοβαρά τραύματα.

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο.

Σηκώθηκε και ελικόπτερο

Παράλληλα, τέθηκε σε επιφυλακή και ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή του τραυματία. Ωστόσο, η χαμηλή ορατότητα λόγω του σκότους, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, δεν επέτρεψαν την προσέγγιση του εναέριου μέσου.

Έπειτα από μια απαιτητική ολονύχτια επιχείρηση, οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να φτάσουν στον τραυματία και να τον μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί της Τρίτης, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι βοήθησαν τις δυνάμεις διάσωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας.