Κύθνος: Το νησί της απλότητας είναι μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά μακριά χάρη στη SEAJETS

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Κύθνος: Το νησί της απλότητας είναι μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά μακριά χάρη στη SEAJETS
ΕΛΛΑΔΑ
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Τζιτζίκια που τραγουδούν, λευκά σπίτια που λάμπουν κάτω από τον ήλιο, βουτιές σε διάφανα νερά και απογεύματα που κυλούν χωρίς πρόγραμμα. Έτσι είναι το καλοκαίρι στην Κύθνο, ένα από τα πιο απλά νησιά των Κυκλάδων, που καταφέρνει να συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ηρεμία που αναζητούν όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες.

Κύθνος - SeaJets

Το ακόμη καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να αφιερώσεις πολύ χρόνο για να βρεθείς εκεί. Με τη SEAJETS, η Κύθνος απέχει μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά χάρη στα καθημερινά δρομολόγια που καθιστούν το νησί ιδανικό προορισμό ακόμα και για ένα Σαββατοκύριακο. Και όταν το ταξίδι είναι πιο σύντομο, μένει περισσότερος χρόνος για να απολαύσεις όλα όσα έχει να προσφέρει το νησί.

Είτε επιλέξεις Silver, είτε Club, είτε Platinum θέση, θα ταξιδέψεις σε άνετα καθίσματα αεροπορικού τύπου, με υπηρεσίες σχεδιασμένες ώστε η διαδρομή να είναι όσο πιο ευχάριστη γίνεται. Γιατί οι καλοκαιρινές διακοπές αξίζουν να ξεκινούν όμορφα από τη στιγμή της αναχώρησης.

Ένα νησί που αποκαλύπτεται βήμα-βήμα

Κάθε περιοχή της Κύθνου αποκαλύπτει και μια διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα της. Η Χώρα, γνωστή και ως Μεσσαριά, είναι η καρδιά του νησιού και είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στην πλαγιά ενός λόφου. Εκεί θα «γεμίσει» το μάτι σου από πλακόστρωτα σοκάκια, ασβεστωμένα σπίτια και μικρές πλατείες που γεμίζουν ζωή τα βράδια του καλοκαιριού.

Λίγο πιο μακριά, η Δρυοπίδα ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της με τα κεραμοσκεπή σπίτια και τη διαφορετική αισθητική που τη διακρίνει από τους περισσότερους κυκλαδίτικους οικισμούς. Εκεί βρίσκεται και το σπήλαιο Καταφύκι, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κύθνου σε υψόμετρο περίπου 190 μέτρων, που προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

Κύθνος - SeaJets

Η Κύθνος διατηρεί έναν παραδοσιακό χαρακτήρα που φαίνεται τόσο στις γιορτές του καλοκαιριού όσο και στη γαστρονομία. Τα πανηγύρια στα χωριά της όπως αυτό της Παναγιάς Κανάλας παραμένουν ζωντανό κομμάτι της ταυτότητάς της. Η δε γαστρονομική παράδοση του νησιού βασίζεται στην απλότητα και τις τοπικές πρώτες ύλες: Tυριά όπως η κοπανιστή Κύθνου, παραδοσιακές πίτες όπως το σφουγγάτο και η κουκουλόπιτα, κατσίκι και θαλασσινά που σερβίρονται σε ταβέρνες δίπλα στο κύμα συνθέτουν μια εμπειρία που «δένει» απόλυτα την ατμόσφαιρα του νησιού.

Αν υπάρχει μια παραλία που έχει ταυτιστεί με την Κύθνο, αυτή είναι η Κολώνα. Η εντυπωσιακή λωρίδα άμμου που ενώνει το νησί με τη βραχονησίδα του Αγίου Λουκά δημιουργεί ένα μοναδικό τοπίο και συγκαταλέγεται δικαίως στις πιο ξεχωριστές παραλίες του Αιγαίου. Βέβαια, το νησί διαθέτει περισσότερες από 90 παραλίες καλύπτοντας κάθε γούστο. Η Απόκρουση, ο Άγιος Σώστης, τα Μαρτινάκια και η Επισκοπή είναι μόνο μερικές από τις παραλίες που αξίζει να ανακαλύψεις, ενώ τα Λουτρά παραμένουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία του νησιού όπου υπάρχουν οι μοναδικές ιαματικές πηγές των Κυκλάδων. Γι’ αυτό και το δεύτερο όνομα του νησιού είναι Θερμιά.

Στην Κύθνο έχεις την αίσθηση ότι ο χρόνος κυλά διαφορετικά. Ότι υπάρχει χώρος για ξεκούραση, αυθόρμητες εξορμήσεις και στιγμές που δεν χρειάζονται φίλτρα ή πρόγραμμα.

Κύθνος - SeaJets

Και όταν μπορείς να φτάσεις εκεί σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά με τη SEAJETS, το μόνο που απομένει είναι να απολαύσεις κάθε λεπτό. Γιατί το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο σε ημέρες. Μετριέται και σε στιγμές χαλάρωσης και σε αναμνήσεις. Με τη SEAJETS κερδίζεις περισσότερο καλοκαίρι.

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