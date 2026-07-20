Παραλήρημα Γιλμάζ από τα Κατεχόμενα για το Κυπριακό - Απορρίπτει τη λύση του ΟΗΕ

Στο ίδιο μήκος κύματος με την πάγια πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό κινήθηκε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος από τα κατεχόμενα επανέλαβε την τουρκική θέση υπέρ της λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό, εξαπέλυσε αιχμές κατά της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ, ενώ προειδοποίησε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα νέα στρατιωτικά σχήματα στην περιοχή.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας σε εκδήλωση στην κατεχόμενη Λευκωσία για την 52η επέτειο της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, προειδοποίησε ότι η Τουρκία παρακολουθεί «εκ του σύνεγγυς και με μεγάλη προσοχή» όσους επιδιώκουν, όπως είπε, να εντάξουν την Κύπρο σε νέα στρατιωτικά σχήματα.

Ο Γιλμάζ υποστήριξε ότι η μοναδική βάση για μια «δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση» είναι η αναγνώριση της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ίσου διεθνούς καθεστώτος» των δύο πλευρών, επαναφέροντας την τουρκική πρόταση για λύση δύο κρατών και απορρίπτοντας τη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει, όπως είπε, τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, ζητώντας τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσής τους.

Απορρίπτοντας τη βάση λύσης που προβλέπουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, υποστήριξε ότι «οι προσεγγίσεις που υποβιβάζουν τους Τουρκοκύπριους σε καθεστώς μειονότητας και αφήνουν το μέλλον τους στη βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν θα παραγάγουν λύση».

Ισχυρίστηκε ότι η δημιουργία «ενός εδάφους συνεργασίας που βασίζεται στην ύπαρξη δύο ξεχωριστών λαών, δύο ξεχωριστών δημοκρατιών και δύο ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο θα συμβάλει σημαντικά στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», προσθέτοντας ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει πλέον να αποδεχθεί ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι ιδιοκτήτες αυτών των εδαφών όσο και οι Ελληνοκύπριοι».

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος απέδωσε το αδιέξοδο των συνομιλιών αποκλειστικά στην ελληνοκυπριακή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «έμειναν άκαρπες επειδή η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν δέχθηκε να μοιραστεί τη διακυβέρνηση και τον πλούτο και να αποδεχθεί τους Τουρκοκύπριους ως ίσους εταίρους».

Έβαλλε παράλληλα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι πλέον αμερόληπτη, ενώ έκανε λόγο και για αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που, όπως ισχυρίστηκε, αγνοούν τους Τουρκοκυπρίους. «Δεν θέλουμε να χάνουμε άλλο χρόνο με τις ίδιες άκαρπες συζητήσεις», σημείωσε.

Οι αναφορές σε στρατιωτικά σχήματα και «αποσταθεροποίηση»

Ο κ. Γιλμάζ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. «Θέλω να εκφράσω από εδώ ότι παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και με μεγάλη προσοχή τις δραστηριότητες των κύκλων που θέλουν να μετατρέψουν σε ευκαιρία τις πρόσφατες εντάσεις στην περιοχή μας και να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών σχηματισμών», ανέφερε.

Καταδίκασε επίσης όσα χαρακτήρισε «εγχειρήματα παραπληροφόρησης» που, κατά τον ίδιο, προωθεί «το ελληνοκυπριακό λόμπι» μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών, λέγοντας ότι η Άγκυρα τα θεωρεί «ανυπόστατα». Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν σήμερα, μέσω συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο, «όσα δεν κατόρθωσαν χθες με τη βία των όπλων», βρίσκονται «σε μεγάλη πλάνη», υποστήριξε.

Προειδοποίησε ακόμη ότι «η έλξη της Κύπρου στο επίκεντρο των περιφερειακών ανταγωνισμών δεν θα προσφέρει ασφάλεια σε κανένα από τα μέρη και θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα», προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνει γνωστό ότι καμία πρωτοβουλία στην οποία δεν συμμετέχει η Τουρκία και στην οποία αγνοούνται τα δικαιώματα του Τουρκοκύπριου και τα νόμιμα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία».

Υπερασπίστηκε τις εγγυήσεις και την τουρκική στρατιωτική παρουσία

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας υπερασπίστηκε τη διατήρηση του καθεστώτος των εγγυήσεων και της παρουσίας των παράνομων τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα ενήργησε βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεως του 1960.

Κατά τον ίδιο, η παρουσία των παράνομων τουρκικών ενόπλων δυνάμεων συνέβαλε στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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