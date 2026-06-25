Θεσσαλονίκη: Τσίμπημα μέλισσας λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή – Τον έσωσαν διασώστες και γιατροί

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένας 55χρονος άνδρας παρουσίασε σοβαρή αλλεργική αντίδραση έπειτα από τσίμπημα μέλισσας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας βρισκόταν σε μελίσσι όταν δέχθηκε το τσίμπημα και λίγα λεπτά αργότερα εμφάνισε συμπτώματα αναφυλακτικού σοκ, σύμφωνα με το thestival.gr. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ταχύτατα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ, το Κέντρο Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης έδωσε σήμα για επείγουσα επέμβαση, ενώ, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και Κινητή Ιατρική Μονάδα με εξειδικευμένο ιατρό.

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τον 55χρονο, εφαρμόζοντας άμεσα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και χορηγώντας την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

Η ανταπόκριση των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς ο άνδρας ανέκτησε το επίπεδο συνείδησής του και οι ζωτικές του λειτουργίες σταθεροποιήθηκαν.

Στη συνέχεια, διεκομίσθη με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται και παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς.