Πρέσπες: Σοβαρές ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες από την κακοκαιρία - Σε απόγνωση οι παραγωγοί

Snapshot Οι ζημιές επηρεάζουν σχεδόν όλα τα χωριά της Πρέσπας και δημιουργούν αβεβαιότητα για τη φετινή παραγωγή.

Υπάρχει διαμαρτυρία για την έλλειψη αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, παρά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και το γεγονός ότι άλλοι παραγωγοί έλαβαν αποζημιώσεις για τον περσινό καύσωνα.

Οι παραγωγοί εκφράζουν απόγνωση λόγω του οικονομικού βάρους και της μεγάλης προσπάθειας που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αντιμετωπίζουν οι αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις. Οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος, επιπλέον εργασία και αβεβαιότητα για την πορεία της φετινής παραγωγής.

Στην περιοχή των Πρεσπών, οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με πολλές καλλιέργειες φασολιών να έχουν πληγεί από τους δυνατούς ανέμους. Όπως αναφέρει ο αγρότης Χρήστος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα καλάμια που είχαν τοποθετηθεί για τη στήριξη των φυτών παρασύρθηκαν και έπεσαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να καλούνται τώρα να επαναλάβουν από την αρχή μεγάλο μέρος των εργασιών.

«Από τη βροχή και τον αέρα είχαμε μεγάλη ζημιά στα χωράφια με τα φασόλια. Μόλις βάλαμε τα καλάμια φύσηξε ο αέρας και τα έριξε όλα κάτω. Τώρα όλα θέλουν να σηκωθούν και να ξαναμπούν από την αρχή σε κάθε ρίζα και να δεθούν ξανά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταστροφή δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις, αλλά επηρεάζει όλα σχεδόν τα χωριά της Πρέσπας. Οι παραγωγοί εκφράζουν την αγωνία τους για τον όγκο της δουλειάς που απαιτείται προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές, καθώς και για το οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η επανάληψη των εργασιών.

Ολόκληρη η ανάρτησή του Χρήστου Παπαδόπουλου:

«Καλημέρα από την Πρέσπα από τον Λαιμό Πρεσπών Από την βροχή και τον αέρα είχαμε μεγάλη ζημιά στα χωράφια με τα φασόλια Μόλις βάλαμε τα καλάμια φύσηξε ο αέρας και τα έριξε όλα τα καλάμια κάτω και τώρα όλα θέλουν να σηκωθούν και να ξαναμπούν από την αρχή σε κάθε ρίζα και να δεθουν από την αρχή Μεγάλη ζημιά έγινε σε όλα τα χωριά της Πρέσπας Οι παραγωγοί είμαστε σε απόγνωση Μόνο που τα βλέπεις όλα ξάπλα απελπίζεται θέλει πολλή δουλειά και πολλά χέρια και λεφτά για να ξαναμπούν. στη θέση τους τα καλάμια και έχουμε και αυτούς που κοροϊδεύουν ενώ δεν ξερουν τι έξοδα και τι μεγάλη κούραση έχουν τα φασόλια Και δεν έχουμε τελειώσει τα υπόλοιπα χωράφια Και ούτε αποζημίωση πήραμε για τον περσινό καύσωνα ενώ άλλοι πήρανε Μεγάλη αδικία υπάρχει Την ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ την έχει πληρώσει η αδερφή μου η Βασιλικη Παπαδοπουλου 2204,98 ευρώ αλλά δεν μας υπολόγισε κανείς και όλοι πήρανε αποζημίωση για τον περσινό καύσωνα στην αδερφή μου και μερικούς άλλους δεν μας δώσανε τίποτα Και έτσι μείναμε με τα έξοδα και την κούραση Όταν δίνεις αποζημίωση να δίνεις σε όλους όχι να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους Γιατί όλοι κάνουμε έξοδα το κόστος παραγωγής των φασολιών είναι πολύ μεγάλο και έτσι μείναμε χωρίς λεφτά Τι να κάνουμε τώρα να σηκώσουμε τα χέρια και να καθήσουμε να κλαίμε την μοίρα μας».

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