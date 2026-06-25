Εύβοια: Εντυπωσιακή επίδειξη πολεμικών τεχνών στην παραλία της Αμαρύνθου - Βίντεο

Snapshot Στην παραλία της Αμαρύνθου στην Εύβοια πραγματοποιήθηκε ανοιχτή προπόνηση και επίδειξη πολεμικών τεχνών με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών κάθε ηλικίας.

Η εκδήλωση έγινε με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα, προσφέροντας τη δυνατότητα προπόνησης σε φυσικό περιβάλλον και παρουσίασης βασικών τεχνικών στο κοινό.

Οι επιδείξεις ανέδειξαν αξίες όπως αυτοπειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός, που συνδέονται με τις πολεμικές τέχνες.

Τη δράση συντόνισε και επέβλεψε ο δάσκαλος Σαράντης Θεοδοσίου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η πρωτοβουλία έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει τον κόσμο των πολεμικών τεχνών μέσα από σωματική άσκηση και προβολή της φιλοσοφίας του αθλήματος. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή αθλητική δράση πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αμαρύνθου στην Εύβοια, όπου αθλητές και αθλήτριες πολεμικών τεχνών συμμετείχαν σε ανοιχτή προπόνηση και επίδειξη τεχνικών, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους παρευρισκόμενους.

Σημείο συνάντησης για φίλους του αθλητισμού και των πολεμικών τεχνών αποτέλεσε η παραλία της Αμαρύνθου στην Εύβοια, φιλοξενώντας μια ανοιχτή προπονητική δραστηριότητα με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών κάθε ηλικίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αμαρύνθου, με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να προπονηθούν σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και παράλληλα να παρουσιάσουν στο κοινό βασικές τεχνικές και δεξιότητες από το αντικείμενό τους.

Κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής παρακολούθησαν από κοντά τις επιδείξεις, οι οποίες ανέδειξαν στοιχεία όπως η αυτοπειθαρχία, η συγκέντρωση και ο σεβασμός, αξίες που συνδέονται διαχρονικά με τις πολεμικές τέχνες.

Τον συντονισμό και την επίβλεψη της δράσης είχε ο δάσκαλος και εκπαιδευτής Σαράντης Θεοδοσίου, ο οποίος καθοδήγησε τους αθλητές καθ’ όλη τη διάρκεια της προπόνησης και των παρουσιάσεων.

Η πρωτοβουλία έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο των πολεμικών τεχνών μέσα από μια ανοιχτή εκδήλωση, που συνδύασε τη σωματική άσκηση με την προβολή των αρχών και της φιλοσοφίας του αθλήματος.

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