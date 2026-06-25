Μέγαρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάσωση 12χρονου που παρασύρθηκε με το σωσίβιό του

Snapshot Ένας 12χρονος παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και κύματα στην Πάχη Μεγάρων, φτάνοντας σε βραχονησίδα 800 μέτρα από την ακτή.

Η μητέρα του κολύμπησε μαζί του προσπαθώντας να τον κρατήσει ασφαλή μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Δύο εθελοντές διασώστες τον ανέβασαν σε φουσκωτό και ακολούθως διέσωσαν και τη μητέρα του.

Ο 12χρονος και η μητέρα του επέστρεψαν σώοι στο λιμάνι και ευχαρίστησαν όσους συνέβαλαν στη διάσωση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Star. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) στην Πάχη Μεγάρων όταν λουόμενοι ειδοποίησαν το Λιμενικό για ανήλικο ο οποίος παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και τα κύματα και κινδύνευε.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Star στο βραδινό δελτίο ειδήσεων έχει καταγραφεί η στιγμή που οι δύο άντρες με ένα φουσκωτό να προσεγγίζουν τον 12χρονο που κινδύνευε.

Ο μικρός με το σωσίβιο του είχε παρασυρθεί από τα μποφόρ και τα κύματα και είχε φτάσει κοντά σε μια βραχονησίδα, διανύοντας απόσταση 800 μέτρων από την ακτή της Πάχης Μεγάρων, ενώ η μητέρα του κολύμπησε μαζί του, προσπαθώντας να τον φτάσει και να μην τον αφήσει μόνο του.

Οι δύο εθελοντές διασώστες πρώτα ανέβασαν στο φουσκωτό τον μικρό και στη συνέχεια τη μητέρα του.

Ο Παύλος και η μητέρα του, αφού πάτησαν σώοι και αβλαβείς το πόδι τους στο λιμάνι της Πάχης Μεγάρων, δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν όσους τους βοήθησαν.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star:

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