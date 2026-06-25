Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική: Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική.

Η οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά της μετά το ατύχημα.

Δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό της.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τις αισθήσεις της από το ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/6) στην περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 16:00 στην περιοχή της Συκιάς, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα η οδηγός να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και απεγκλώβισαν με ασφάλεια τη γυναίκα.

Ακολούθως, η τραυματίας παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις της.

Διαβάστε επίσης