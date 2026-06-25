Σε κλίμα οδύνης οικογένεια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Τάκη Γκώνια, στη Λιβαδειά
Ο πρώην ποδοσφαιριστής έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας
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Σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησαν οικογένεια, φίλοι, πρώην συμπαίκτες και απλός κόσμος τον Τάκη Γκώνια που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
Η κηδεία του τελέστηκε τον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς σήμερα Πέμπτη (25/6).
Ο Τάκης Γκώνιας ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Λεβαδειακό και αγωνίστηκε επίσης σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Σπόρτινγκ Χιχόν, Μεσίνα και Κροτόνε.
Έπειτα ακολούθησε την οδό της προπονητικής, όπου πέρασε από τους πάγκους Γλυφάδας, Επισκοπής, Athens Kallithea, Εργοτέλη, Wadi Degla και Pyramids.
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