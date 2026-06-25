Κουφονήσια: «Χάθηκε μέσα σε δύο λεπτά» - Μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατο 23χρονης

Snapshot Μια 23χρονη γυναίκα πέθανε ξαφνικά στα Κουφονήσια ενώ έκανε διακοπές με τον σύντροφό της, μετά από έντονη αδιαθεσία και κατάρρευση στο μπάνιο του καταλύματος.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, η κοπέλα δεν ανέκτησε σφυγμό και πέθανε μέσα σε λίγα λεπτά από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Η σορός της μεταφέρθηκε στον Πειραιά για νεκροψία

νεκροτομή, που θα καθορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Οι αρχικές μαρτυρίες και η οικογένεια αποκλείουν τη χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών και αναφέρουν ότι η κοπέλα ήταν σχεδόν νηστική και χωρίς γνωστές αλλεργίες.

Ο σύντροφος της 23χρονης βρίσκεται σε σοκ και οι Αρχές διενεργούν προανάκριση, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αιφνίδιο θάνατο χωρίς σαφή εξήγηση. Snapshot powered by AI

Με τραγικό τρόπο έφυγε από τη ζωή ένα νεαρό κορίτσι μόλις 23 ετών στα Κουφονήσια. Η άτυχη κοπέλα έκανε διακοπές με τον σύντροφό της, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατάρρευσε στο μπάνιο του καταλύματος.

Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος σε δηλώσεις της στο Mega ανέφερε: «Πήγανε λέει σε ένα μαγαζί, φάγανε. Και γυρίσανε και κάτι σαν δύσπνοια την έπιασε απ’ ότι έλεγε το παιδί. Και έπεσε μες στο μπάνιο. Και την τράβηξε. Έβαλε το παιδί τις φωνές εκεί πέρα και μαζευτήκανε. Έτυχε μία γιατρός και άλλοι γιατροί και έκαναν τις πρώτες βοήθειες».

Ο γιατρός αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό του πολυιατρείου του νησιού έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο καθώς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που διέμενε η 23χρονη με τον σύντροφό της απείχαν λιγότερο από 50 μέτρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν έφτασαν στο σημείο η 23χρονη δεν είχε καν σφυγμό.

«Ενημερώθηκαν και ήρθαν όλοι εδώ. Η ΚΑΡΠΑ ήταν σίγουρα μιάμιση ώρα.-Περιμένουν τα αποτελέσματα. Έχουν στο μυαλό τους κάποια σενάρια αλλά ειλικρινά περιμένουν τα αποτελέσματα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Η σορός μεταφέρθηκε σήμερα στον Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και να ριχτεί άπλετο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο θείος της 23χρονης Γιώτας μιλώντας στο Mega λίγες ώρες μετά τον τραγικό χαμό της ανέφερε: «Ήταν εντελώς ξαφνικό. Πήγανε με το παλικάρι. Φάγανε, πήγανε μετά να πιούνε ποτό. Αυτά σας τα λέω κι εγώ γιατί μου τα ‘πε κι ο διοικητής της αστυνομίας. Εκεί της ήρθε ζαλάδα σαν λιποθυμία».

Το νεαρό ζευγάρι αποφάσισε να επιστρέψει στο δωμάτιο γύρω στις 11 το βράδυ. Η αδιαθεσία της κοπέλας ήταν έντονη ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι κατά την επιστροφή της η 23χρονη περπατούσε κανονικά.

«Την είχα δει. Δηλαδή όταν ανέβηκε στο δωμάτιο, πριν το περιστατικό, την είδα να ανεβαίνει. Και δεν ήταν κάπως, δεν φαινόταν κάπως περίεργα. Δεν ήταν υποβασταζόμενη, αν ρωτάς κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να ξέρω αν είχε κάποια ενόχληση προφανέστατα. Δεν την κουβαλούσε κάποιος ή οτιδήποτε. Περπάταγε, ανέβηκε κανονικά».

Όταν μπήκαν στο δωμάτιο όμως, η 23χρονη κατέρρευσε μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ο 25χρονος σε κατάσταση σοκ άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

«Εγώ πήρα είδηση 11 η ώρα το βράδυ. Γιατί ήμουν έξω σας λέω στην άλλη επιχείρηση. Και όταν γύρισα μου λένε ασθενοφόρο. Ανέβηκα εκεί πέρα, βλέπω μία κοπέλα στο πάτωμα. Εγώ δεν ήξερα τι είναι. Γιατροί πάνω, της κάνανε αυτά που χρειάζεται να κάνουνε, αλλά τελικά, τίποτα», συμπλήρωσε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος.

«Μέσα σε δύο λεπτά χάθηκε το κορίτσι μας»

Το ζευγάρι ταξίδεψε στα Κουφονήσια στις 22 του μήνα και θα παρέμενε μέχρι τις 27. Όσες μέρες βρίσκονταν στο νησί η 23χρονη επικοινωνούσε συχνά με την οικογένεια της και όπως λέει ο θείος της τίποτα δεν προμήνυε την τραγική κατάληξη.

«Πενθούμε για το κορίτσι που έφυγε. Μιλάμε για παιδάκια 22 χρονών που πέρασαν τον χειρότερο εφιάλτη. Κανένας μας δεν ξέρει τι έγινε, αν δεν βγει η νεκροψία. Κανείς μας δεν είναι καλά. Περιμένουμε με αγωνία τη νεκροψία, μήπως και πάρουμε μια λογική απάντηση. Και για να παρηγορηθεί το αγόρι για τον λόγο που έφυγε η κοπέλα του. Ακόμα και οι καρδιολόγοι που πήγαν να βοηθήσουν, δεν έχουν λογική εξήγηση. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς έγινε. Όλα αυτά που γράφονται περί ποτών και ναρκωτικών, είναι γελοία! Τα παιδιά είχαν πάει για φαγητό και γύρισαν στο σπίτι τους. Είναι δύο παιδιά που δεν πίνουν. Μπορεί όλη η πιτσιρικαρία να πίνει, αλλά τα συγκεκριμένα παιδιά δεν πίνουν», αναφέρει μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία:

«Εκείνο το βράδυ, το κορίτσι δεν έφαγε σχεδόν τίποτα. Ήταν σχεδόν νηστική. Δεν έφαγε τίποτα που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Από όσο ξέρουμε δεν είχε κάποια αλλεργία. Όλα έγιναν μέσα σε δύο, τρία λεπτά. Δηλαδή, από την ώρα που το κορίτσι είπε: «Δεν είμαι καλά», σε 2 λεπτά έφυγε».

Η 23χρονη Γιώτα είχε σπουδάσει μικροβιολόγος και εργαζόταν ως αιμολήπτρια σε ιδιωτικό κέντρο στο Κορωπί. Με τον σύντροφο της ήταν μαζί από το σχολείο ενώ πριν 1 χρόνο είχε χάσει την μητέρα της με τον πλέον σοκαριστικό τρόπο.

«Η μαμά της είχε ένα όγκο στο κεφάλι τον οποίο χειρούργησε, πήγαινε αρκετά καλά. Και τώρα από λάθος γιατρών; Από τι να πω… δεν της δώσανε αντιπηκτικά. Έπαθε θρόμβωση και ξαναμπήκε χειρουργείο μέσα στις πρώτες 15 μέρες που είχε βγει απ’ το πρώτο. Και δεν άντεξε και πέθανε. Και την ημέρα που γινόταν η κηδεία, βγήκε η βιοψία ότι ήταν καθαρός ο όγκος, δεν ήταν καρκίνος».

Ο 25χρονος σύντροφος της κοπέλας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει πως από την μια στιγμή στην άλλη συντελέστηκε αυτή η τραγωδία μπροστά στα μάτια του. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές, αν και τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε αιφνίδιο θάνατο.

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