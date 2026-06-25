Πύργος: Αδίστακτοι απατεώνες «δάγκωσαν» 88χρονη – Της άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα

Snapshot Μια 88χρονη στον Πύργο πείστηκε με τηλεφώνημα να παραδώσει 20.000 ευρώ και κοσμήματα σε απατεώνες που ισχυρίστηκαν ότι ήταν η λογίστριά της.

Η τηλεφωνική επικοινωνία κράτησε δύο ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων η ηλικιωμένη καθοδηγήθηκε χωρίς να έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει με συγγενείς.

Η ηλικιωμένη παρέδωσε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε συνεργό των απατεώνων στην είσοδο της πολυκατοικίας της, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν οι Αρχές, οι οποίες τώρα εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και αναζητούν τους εμπλεκόμενους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς οι απατεώνες δρουν αδίστακτα και σε κεντρικά σημεία της πόλης, εκμεταλλευόμενοι την ευαλωτότητα ηλικιωμένων. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί η νέα υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) στον Πύργο, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, 88 ετών, η οποία πείστηκε από επιτήδειους να παραδώσει τις οικονομίες και τα κοσμήματά της.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, όλα ξεκίνησαν όταν η 88χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό από γυναίκα, η οποία δήλωσε πως είναι η λογίστριά της. Η άγνωστη, με ψυχραιμία, επιμονή και προφανώς καλά προετοιμασμένο σενάριο, άρχισε να της μιλά για δήθεν ανάγκη δήλωσης χρημάτων και κοσμημάτων, πείθοντάς την ότι έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τηλεφωνική επικοινωνία της γυναίκας με το ηλικιωμένο θύμα κράτησε περίπου δύο ώρες. Η γυναίκα στην άλλη άκρη της γραμμής δεν άφησε την ηλικιωμένη να σκεφτεί, δεν της άφησε περιθώριο να επικοινωνήσει με συγγενείς ή κάποιον δικό της άνθρωπο, αλλά την καθοδηγούσε βήμα προς βήμα μέχρι να πέσει ολοκληρωτικά στην παγίδα.

Το σενάριο με τα δήθεν «αδήλωτα» χρήματα και κοσμήματα έπιασε. Η ηλικιωμένη πείστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ για να «δηλωθεί», καθώς και κοσμήματα, άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, τα οποία δήθεν θα «καταγράφονταν».

Ακολουθώντας τις οδηγίες, η γυναίκα κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας της, σε κεντρικότατο σημείο της πόλης του Πύργου, κρατώντας μια απλή σακούλα σούπερ μάρκετ. Μέσα στη σακούλα βρίσκονταν τα χρήματα και τα κοσμήματα. Εκεί την περίμενε ο συνεργός της γυναίκας που της τηλεφωνούσε, στον οποίο και παρέδωσε τη σακούλα.

Ο δράστης, μάλιστα, φαίνεται πως δεν πτοήθηκε ούτε από το γεγονός ότι η πολυκατοικία βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της πόλης, ούτε από την πιθανότητα να υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Λίγη ώρα αργότερα, όταν η ηλικιωμένη κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε τις Αρχές. Όμως οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί, έχοντας στα χέρια τους μια λεία 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα που η αξία τους παραμένει άγνωστη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς οι απατεώνες πλέον δεν διστάζουν να χτυπήσουν ακόμα και στο κέντρο της πόλης, μέρα μεσημέρι, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη και την ευαλωτότητα ηλικιωμένων ανθρώπων.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και αναζητούν τα ίχνη τόσο του άνδρα που παρέλαβε τη σακούλα όσο και της γυναίκας που τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, στήνοντας το απατηλό σενάριο.

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