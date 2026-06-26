Κίνηση τώρα: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός - Πού υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις

Snapshot Σημαντικά προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται σήμερα στον Κηφισό, με μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Αιγάλεω και στην άνοδο από Αιγάλεω έως Νέα Ιωνία.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας (Μαρούσι προς Ψυχικό) και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών (Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά) και στη λεωφόρο Συγγρού, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά γύρω από Ομόνοια, Σύνταγμα, Βασιλίσσης Σοφίας και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες προς Παγκράτι και Αμπελόκηπους.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης σε βασικούς οδικούς άξονες του Πειραιά και στις συνδέσεις με την παραλιακή. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής σήμερα, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα εμφανίζονται στο «κόκκινο».

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα από το Μαρούσι προς το Ψυχικό, ενώ αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και σε τμήματα της λεωφόρου Συγγρού, όπου κατά διαστήματα η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, με προβλήματα γύρω από την Ομόνοια, το Σύνταγμα, τη Βασιλίσσης Σοφίας και τις κεντρικές αρτηρίες που οδηγούν προς το Παγκράτι και τους Αμπελόκηπους. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Πειραιά και στις συνδέσεις με την παραλιακή.

Δείτε τον χάρτη της κίνησης: