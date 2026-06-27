«Νιώθω ευγνωμοσύνη όταν οι άνθρωποι μου εμπιστεύονται τις πιο δύσκολες και σημαντικές στιγμές τους»

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Στον δημόσιο λόγο, ο δικηγόρος εμφανίζεται συχνά ως «ψυχρός επαγγελματίας» των δικαστηρίων και των συμβολαίων. Πίσω όμως από κώδικες, δικογραφίες και νομικές φόρμες, κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες, αγωνίες και αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Για τη δικηγόρο και ιδρύτρια του «Prili & Partners Law Firm», Σταυρούλα-Αντιγόνη Πριλή, η επιλογή του επαγγέλματος δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική κατεύθυνση, αλλά ένας συνειδητός δρόμος προσφοράς: ένας τρόπος να σταθεί δίπλα σε ανθρώπους τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο.

Από τα πρώτα της βήματα, όπως λέει, την γοήτευε η έννοια της δικαιοσύνης και η δύναμη του λόγου. Σήμερα, μετά από χρόνια στο επάγγελμα, αυτό που την κρατά στη μάχιμη δικηγορία δεν είναι μόνο η αγάπη για τη Νομική, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι που χτυπούν την πόρτα του γραφείου της. Οι εντολείς που της εμπιστεύονται ίσως την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής τους και αναζητούν όχι μόνο νομική λύση, αλλά και στήριξη, καθοδήγηση, αίσθηση ασφάλειας.

Όπως περιγράφει, καμία μέρα δεν είναι ίδια με την προηγούμενη: από τα πρωινά στα δικαστήρια, στις διαπραγματεύσεις για συμβόλαια και ακίνητα, μέχρι τις δύσκολες ποινικές υποθέσεις που απαιτούν ψυχραιμία, στρατηγική σκέψη και λεπτή διαχείριση ανθρώπων. Η δικηγορία, για την ίδια, δεν είναι απλώς εφαρμογή νόμων∙ είναι συνεχής ισορροπία ανάμεσα στη νομική γνώση και την κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα.

Μέσα σε ένα τοπίο που αλλάζει με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, η Σταυρούλα-Αντιγόνη Πριλή επιμένει ότι ο πυρήνας του επαγγέλματος παραμένει ίδιος: εμπιστοσύνη, κρίση και προσωπική επαφή. Στη συνέντευξή της στο Newsbomb μιλά για τις πιο φωτεινές και τις πιο σκοτεινές πλευρές της δουλειάς, για τα κλισέ που συνοδεύουν τη δικηγορία, για τις θυσίες που δεν φαίνονται – αλλά και για τον λόγο που, αν ξεκινούσε από την αρχή, θα επέλεγε ξανά ακριβώς τον ίδιο δρόμο.

Newsbomb: Τι ήταν αυτό που σας έκανε αρχικά να διαλέξετε αυτό το επάγγελμα – και τι είναι αυτό που σας κρατάει ακόμα σε αυτό;

Σταυρούλα-Αντιγόνη Πριλή: Από μικρή με γοήτευε η έννοια της δικαιοσύνης και η δύναμη του λόγου. Πίστευα πάντα ότι πίσω από κάθε διαφωνία, κάθε αδικία ή κάθε δύσκολη κατάσταση υπάρχει ένας άνθρωπος που χρειάζεται κάποιον να τον ακούσει και να τον υπερασπιστεί. Αυτό με οδήγησε στη Νομική.

Σήμερα, αυτό που με κρατάει στο επάγγελμα είναι οι άνθρωποι. Η στιγμή που ένας εντολέας σού εμπιστεύεται μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του και νιώθει ότι δεν είναι μόνος. Η δικηγορία δεν είναι μόνο νόμοι και δικογραφίες· είναι ευθύνη, εμπιστοσύνη και ανθρώπινες ιστορίες.

Αν σας ζητούσα να περιγράψετε «μια μέρα στη δουλειά σας» σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για το αντικείμενο, τι θα του λέγατε;

Θα του έλεγα ότι καμία μέρα δεν μοιάζει με την προηγούμενη. Το πρωί μπορεί να βρίσκομαι σε ένα δικαστήριο, το μεσημέρι να διαπραγματεύομαι μια συμφωνία για ακίνητο και το απόγευμα να συμβουλεύω έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει μια σοβαρή ποινική υπόθεση.

Η δουλειά του δικηγόρου είναι ένας συνδυασμός στρατηγικής, γνώσης, ψυχραιμίας και διαχείρισης ανθρώπων. Χρειάζεται να γνωρίζεις τον νόμο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να κατανοείς τους ανθρώπους.

Ποια θεωρείτε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα και ποια τα πιο δύσκολα ή σκοτεινά σημεία της δουλειάς σας, όπως τα ζείτε στην πράξη;

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς πραγματικά να επηρεάσεις τη ζωή ενός ανθρώπου προς το καλύτερο. Μια σωστή νομική συμβουλή ή μια επιτυχημένη εκπροσώπηση μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας υπόθεσης και πολλές φορές μιας ολόκληρης ζωής.

Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι έρχεσαι καθημερινά σε επαφή με ανθρώπινο πόνο, συγκρούσεις και αδιέξοδα. Πρέπει να παραμένεις ψύχραιμος όταν οι άλλοι γύρω σου φοβούνται ή αγωνιούν. Αυτό απαιτεί αντοχή, επαγγελματισμό και συναισθηματική ισορροπία.

Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη ή απρόσμενη εμπειρία που σας έχει τύχει στη δουλειά – ένα περιστατικό που θυμάστε και σήμερα;

Μετά από τόσα χρόνια δικηγορίας υπάρχουν πολλές στιγμές που θυμάμαι έντονα. Δεν είναι απαραίτητα οι μεγάλες υποθέσεις που μένουν χαραγμένες στη μνήμη μου, αλλά οι στιγμές που ένας άνθρωπος σε κοιτάζει με ανακούφιση και σου λέει «ευχαριστώ, γιατί ήσουν δίπλα μου όταν σε χρειαζόμουν».

Αυτές οι στιγμές μου υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε φάκελο υπάρχει μια πραγματική ζωή και ότι η δουλειά μας έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από όση φαίνεται εκ πρώτης όψεως.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος ή κλισέ που πιστεύει ο πολύς κόσμος για το επάγγελμά σας και δεν ισχύει στην πραγματικότητα;

Ότι ο δικηγόρος εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, η σημαντικότερη δουλειά μας είναι να προλαμβάνουμε τα προβλήματα πριν δημιουργηθούν. Ένας σωστός νομικός σύμβουλος μπορεί να προστατεύσει έναν άνθρωπο ή μια επιχείρηση από λάθη που αργότερα κοστίζουν πολύ περισσότερο σε χρόνο, χρήμα και ψυχική φθορά.

Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος και σας έλεγε «θέλω να κάνω τη δουλειά σας», τι θα τον συμβουλεύατε – και τι θα του κρύβατε για να μην τρομάξει;

Θα του έλεγα να αγαπήσει πραγματικά τη διαρκή μάθηση, γιατί η Νομική δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Να έχει υπομονή, επιμονή και να επενδύσει στην αξιοπιστία του. Και ίσως να μην του έλεγα αμέσως πόσες ώρες δουλειάς, αγωνίας και προσωπικών θυσιών κρύβονται πίσω από κάθε επιτυχία. Γιατί κάθε επάγγελμα που αξίζει απαιτεί προσπάθεια. Το σημαντικό είναι ότι η ανταμοιβή, ηθική και επαγγελματική, είναι πολύ μεγάλη.

Πώς φαντάζεστε το μέλλον του κλάδου σας τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς νιώθετε ότι εσείς είστε «μέσα» σε αυτή την εξέλιξη;

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο που εργαζόμαστε. Πολλές διαδικασίες θα γίνουν ταχύτερες και πιο αυτοματοποιημένες. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο πυρήνας της δικηγορίας θα παραμείνει ο ίδιος: η κρίση, η στρατηγική σκέψη και η ανθρώπινη επαφή. Κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ δικηγόρου και εντολέα.

Προσπαθώ να βρίσκομαι διαρκώς στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, συνδυάζοντας τη σύγχρονη τεχνολογία με την προσωπική προσέγγιση που χαρακτηρίζει το γραφείο μας.

Στο τέλος της ημέρας, είστε χαρούμενη με την προσφορά σας;

Ναι. Υπάρχουν ημέρες δύσκολες, απαιτητικές και γεμάτες ευθύνη. Όμως όταν ξέρω ότι βοήθησα έναν άνθρωπο να νιώσει πιο ασφαλής, να προστατεύσει τα δικαιώματά του ή να βρει μια λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα, αισθάνομαι ότι η δουλειά μου έχει ουσιαστικό νόημα. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θεωρώ ποτέ δεδομένο.

Θα σκεφτόσασταν να αλλάξετε εντελώς δουλειά ή καριέρα, και γιατί;

Όχι, γιατί η δικηγορία δεν είναι απλώς η δουλειά μου· είναι κομμάτι της ταυτότητάς μου. Μέσα από αυτήν έχω τη δυνατότητα να προσφέρω, να εξελίσσομαι και να γνωρίζω ανθρώπους και ιστορίες που με κάνουν καλύτερο επαγγελματία αλλά και καλύτερο άνθρωπο.

Αν ξεκινούσα από την αρχή, θα επέλεγα ξανά τον ίδιο δρόμο.

Διαβάστε επίσης