Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Μηχανή πήρε φωτιά μετά από σύγκρουση με ΙΧ - Με εγκαύματα 55χρονος

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι όταν μηχανή χτυπήθηκε από πίσω από αυτοκίνητο μετά από φρέναρισμα του αναβάτη.

Η μηχανή πήρε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν στα ρούχα του 55χρονου αναβάτη, ο οποίος υπέστη εγκαύματα κυρίως στα πόδια και στη μέση.

Ο τραυματίας είχε τις αισθήσεις του κατά την άφιξη των διασωστών και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, ο οδηγός της μηχανής φτάνοντας στη διασταύρωση φρέναρε φοβούμενος ότι άλλο όχημα ερχόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα το δίκυκλο όχημα να χτυπηθεί από πίσω από αυτοκίνητο.

Από την πτώση, η μηχανή πήρε φωτιά, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα ρούχα του 55χρονου. Ο αναβάτης έζησε δραματικές στιγμές, ωστόσο στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς, παρότι υπέστη εγκαύματα, η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, δεν εμπνέει ανησυχία. Παρ’ όλα αυτά πάντα τα εγκαύματα σε τέτοιες περιπτώσεις κρύβουν πάντα κινδύνους και θα εξεταστεί διεξοδικά από τους αρμόδιους γιατρούς.

Τα εγκαύματα εντοπίζονται κυρίως στα πόδια και στη μέση του, ενώ ο ίδιος είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Τα τραύματά του θα ελεγθούν διεξοδικά.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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