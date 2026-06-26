Σέρρες: «Ήθελα να τον χτυπήσω αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου

Το Σάββατο αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σέρρες: «Ήθελα να τον χτυπήσω αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες αναμένεται το Σάββατο 27 Ιουνίου.
  • Ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άγγελο αλλά ισχυρίστηκε πως δεν ήθελε να τον σκοτώσει.
  • Μάρτυρας κατέθεσε ότι ο 16χρονος είχε θυμώσει λόγω μηνύματος του Άγγελου και ήθελε μόνο να τον χτυπήσει, χωρίς να είναι βίαιος στο παρελθόν.
  • Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας ανέφερε ότι ο Άγγελος δέχθηκε τέσσερις θανατηφόρες πλήξεις με γόνατα και αγκώνες στο κεφάλι και το σώμα.
Snapshot powered by AI

Το Σάββατο 27 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου, στις Σέρρες.

Την Παρασκευή (26/6), δεύτερη μέρα της δίκης στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, η ακροαματική διαδικασία ήταν μαραθώνια, καθώς ξεκίνησε στις 09:00 και διακόπηκε στις 18:00.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει τον Άγγελο λέγοντας πως: «Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και νεαρή κοπέλα, η οποία σύμφωνα με τη μαρτυρία της είχε λάβει μήνυμα από τον Άγγελο και είχε ενημερώσει τον 16χρονο, με τον τελευταίο να αναζητά τον 17χρονο για να τον χτυπήσει: «Δεν ήταν ποτέ βίαιος ο κατηγορούμενος, δεν είχε προκαλέσει ποτέ φασαρία. Μου είπε ότι τον χτύπησε αλλά θα έφτανε μέχρι εκεί. Είχε θυμώσει με ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Άγγελος» φέρεται να ισχυρίστηκε η κοπέλα.

Από την πλευρά της οικογένειας του 17χρονου, ο τεχνικός σύμβουλος ανέφερε ότι ο Άγγελος υπέστη τέσσερις ισχυρές πλήξεις σε κεφάλι και σώμα, από γονατιές και αγκωνιές, οι οποίες, όπως υποστήριξε, ήταν θανατηφόρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική ανακάλυψη σε όρος της Καλιφόρνια - Τα εκατοντάδες ηχεία και οι μύθοι της υπόγειας πόλης

20:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Οικιακή βοηθός έκλεβε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια

20:51LIFESTYLE

Η Ντούα Λίπα έδωσε μία «γεύση» στους θαυμαστές της από το γαμήλιο roadtrip στην Ιταλία

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο

20:31ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί - Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Reuters και Axios: Σήμερα αναμένεται συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η οικογένεια του 15χρονου ζητά διερεύνηση της υπόθεσης και αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο βίντεο Μητσοτάκη με... Toy Story: «Στο άπειρο κι ακόμα παρά πέρα» - Πρώτος Έλληνας στο διάστημα

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό αγοράκι 7 χρονών στις ΗΠΑ που είχε φτάσει 115 κιλά - Συνελήφθησαν οι γονείς για ανθρωποκτονία

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Παραδόθηκε νεαρός για τη φονική συμπλοκή - Αναζητούνται άλλα εννέα άτομα

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την Ευρώπη με δασμό 100% αν επιβάλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών

20:00ΥΓΕΙΑ

Πόσο γρήγορα πρέπει να περπατάτε το 1 χιλιόμετρο ανάλογα με την ηλικία σας

19:58LIFESTYLE

STAR: Τα τέσσερα «όπλα» στη βραδινή ζώνη για την επόμενη χρονιά

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 50χρονος αυτοπυρπολήθηκε και κατήγγειλε δολοφονική επίθεση για να ενοχοποιήσει την πρώην σύντροφό του

19:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Ποιο είναι το ιδανικό ύψος ανδρών για να παντρευτούν οι γυναίκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα, Ιαπωνία, Καλιφόρνια, Φιλιππίνες: Υπάρχει συσχετισμός; Ιταλός σεισμολόγος απαντάει - Τι λέει για την Ελλάδα

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο που προκαλεί οργή: Μητέρα χαστουκίζει το παιδί της δυνατά και πέφτει στο οδόστρωμα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: 19χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της - Κοιμήθηκε μεθυσμένη, ξύπνησε μόνο με το εσώρουχό της

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή και δεύτερη μητέρα μετά τον τοκετό στη Λιβαδειά

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Παραδόθηκε νεαρός για τη φονική συμπλοκή - Αναζητούνται άλλα εννέα άτομα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: Καβγάδισαν, του πήρε το όπλο από τα χέρια κι άρχισε να τον πυροβολεί εξ επαφής - Βίντεο-ντοκουμέντο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου: Το τρίτο πρόσωπο που «δείχνει» ο 65χρονος – Το DNA στη σκανδάλη και η «σκούπα ρομπότ»

20:31ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό αγοράκι 7 χρονών στις ΗΠΑ που είχε φτάσει 115 κιλά - Συνελήφθησαν οι γονείς για ανθρωποκτονία

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί - Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φορολοταρία: 556 τυχεροί κερδίζουν έως 50.000 ευρώ - Δείτε αν είστε στη λίστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ