Σέρρες: «Ήθελα να τον χτυπήσω αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου

Snapshot Η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες αναμένεται το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άγγελο αλλά ισχυρίστηκε πως δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Μάρτυρας κατέθεσε ότι ο 16χρονος είχε θυμώσει λόγω μηνύματος του Άγγελου και ήθελε μόνο να τον χτυπήσει, χωρίς να είναι βίαιος στο παρελθόν.

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας ανέφερε ότι ο Άγγελος δέχθηκε τέσσερις θανατηφόρες πλήξεις με γόνατα και αγκώνες στο κεφάλι και το σώμα. Snapshot powered by AI

Το Σάββατο 27 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου, στις Σέρρες.

Την Παρασκευή (26/6), δεύτερη μέρα της δίκης στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, η ακροαματική διαδικασία ήταν μαραθώνια, καθώς ξεκίνησε στις 09:00 και διακόπηκε στις 18:00.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει τον Άγγελο λέγοντας πως: «Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και νεαρή κοπέλα, η οποία σύμφωνα με τη μαρτυρία της είχε λάβει μήνυμα από τον Άγγελο και είχε ενημερώσει τον 16χρονο, με τον τελευταίο να αναζητά τον 17χρονο για να τον χτυπήσει: «Δεν ήταν ποτέ βίαιος ο κατηγορούμενος, δεν είχε προκαλέσει ποτέ φασαρία. Μου είπε ότι τον χτύπησε αλλά θα έφτανε μέχρι εκεί. Είχε θυμώσει με ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Άγγελος» φέρεται να ισχυρίστηκε η κοπέλα.

Από την πλευρά της οικογένειας του 17χρονου, ο τεχνικός σύμβουλος ανέφερε ότι ο Άγγελος υπέστη τέσσερις ισχυρές πλήξεις σε κεφάλι και σώμα, από γονατιές και αγκωνιές, οι οποίες, όπως υποστήριξε, ήταν θανατηφόρες.

Διαβάστε επίσης