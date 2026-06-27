Σέρρες: Ένοχος ο 16χρονος για την δολοφονία του 17χρονου Άγγελου

Snapshot Ο 16χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων.

Στον 16χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 ετών, η μέγιστη δυνατή ποινή.

Η εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορούμενου για το συγκεκριμένο αδίκημα. Snapshot powered by AI

Ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου παραμονές Θεοφανίων του 2026 στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, στον 16χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 ετών, που είναι η μέγιστη των ποινών.

Την ενοχή του κατηγορούμενου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα είχε ζητήσει η εισαγγελέας.

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