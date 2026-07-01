Επίθεση σε 15χρονο στο Μεσολόγγι: Τον έβριζαν, τον χτυπούσαν και βιντεοσκοπούσαν το σκηνικό

Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους στην κεντρική πλατεία του Μεσολογγίου - Ένας εκ των δραστών του πέταξε γλάστρα

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Επίθεση σε 15χρονο στο Μεσολόγγι: Τον έβριζαν, τον χτυπούσαν και βιντεοσκοπούσαν το σκηνικό
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Επίθεση από τρεις ανηλίκους δέχθηκε ένας 15χρονος στην κεντρική πλατεία του Μεσολογγίου το βράδυ της Δευτέρας (29/6).

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 15χρονος κατήγγειλε στις Αρχές ότι, ενώ βρισκόταν στην πλατεία, τον προσέγγισαν τρεις ανήλικοι (ηλικίας 15 – 16 ετών) και άρχισαν να τον βρίζουν και να τον χτυπούν.

Στη συνέχεια του πήραν το κινητό και, ένας από αυτούς, του πέταξε μία γλάστρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού ένας από τους τρεις δράστες είχε βγάλει το κινητό του και τραβούσε βίντεο.

Μετά την καταγγελία αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους για πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Οι ανήλικοι εξύβρισαν και πέταξαν γλάστρα τον 15χρονομε σκοπό να του προκαλέσουν σωματική βλάβη και βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό, ενώ του είχαν αφαιρέσει και το κινητό του τηλέφωνο για να το ελέγξουν.

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 15, 15 και 14ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωσηγια σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία 15χρονου, προχθές το βράδυ, σε περιοχή της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι αφού προσέγγισαν τον ανήλικο, τον εξύβρισαν, αποπειράθηκαν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, πετώντας του μια γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο για να ελέγξουν το περιεχόμενό του, χωρίς την συναίνεση του.

Ένας από τους ανηλίκουςκατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε μετο κινητότου τηλέφωνο,όλες τις πράξεις βία σε βάρος του ανηλίκου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

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