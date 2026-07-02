Έτσι θα είναι η νέα Στοά Αρσακείου – Πότε ξεκινά η λειτουργία της, τι περιλαμβάνει

Snapshot Η νέα Στοά Αρσακείου στην Αθήνα θα επαναλειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο, μετά από επτά χρόνια εργασιών ανακαίνισης.

Η επένδυση στο έργο ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, με 22 εκατ. να προέρχονται από τη Legendary Food και 18 εκατ. από 24 μισθωτές.

Το κτίριο διατηρεί την αρχιτεκτονική του ταυτότητα, ενώ λειτουργεί ως χώρος εμπορίου, γαστρονομίας, πολιτισμού και διασκέδασης με 17 καταστήματα και 10 εστιατόρια.

Προσφέρονται 9 διαφορετικές εμπειρίες, όπως θέατρο, πανεπιστημιακά μαθήματα, ελληνικά προϊόντα και γαστρονομική εκπαίδευση.

Η αναμενόμενη ημερήσια επισκεψιμότητα είναι 8.000

10.000 άτομα, με δυνατότητα παραγγελιών delivery. Snapshot powered by AI

Στόχος είναι να αποτελέσει ένα δημιουργικό χώρο εμπορίου, διασκέδασης, γαστρονομίας και πολιτισμού στην καρδιά της Πρωτεύουσας.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα της Legendary Food που ξεκίνησε το 2019 (σε ότι αφορά την αδειοδότηση και κατασκευή) με την υπογραφή τότε της μακροχρόνιας σύμβασης με την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Η διαπραγματεύσεις όμως για το έργο είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα από το 2015 με το αρχικό σχέδιο να προβλέπει τη δημιουργία ενός χώρου μέσω του οποίου θα προβάλλεται η ελληνική κουλτούρα σε ότι αφορά κυρίως τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα εγχώρια προϊόντα, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς και ιστορικούς χώρους που διαθέτει το κέντρο.

Το μεγάλο «στοίχημα» σε ότι αφορά το κατασκευαστικό σκέλος ήταν, σύμφωνα με τους ανθρώπους που «έτρεξαν» το πρότζεκτ, να δημιουργηθεί ένα κτίριο που να μπορεί να ανταποκριθεί στις εμπορικές ανάγκες του σήμερα, χωρίς όμως να αλλοιωθεί το παραμικρό η απαράμιλλη αρχιτεκτονική του ταυτότητα.

Πρόκειται δηλαδή για μία φρέσκια και πλήρως αναγεννημένη εκδοχή του αυθεντικού κτιρίου με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική του αξία.

Το συνολικό ποσό της επένδυσης έφτασε τα 40 εκατ. ευρώ με τα 22 εκατ. να προέρχονται από τη Legendary Food και τα υπόλοιπα 18 από τους 24 μισθωτές του κτιρίου.

Ο χρόνος των συμβολαίων μίσθωσης για τις εταιρείες που θα στεγάζονται στη Στοά ποικίλει από τα 9 έως τα 20 χρόνια, δείγμα ότι το project έχει μακρόπνοη προοπτική τόσο από πλευράς της διαχειρίστριας εταιρείας, όσο και από τους μισθωτές.

Σύμφωνα με τον CEO της στοάς Πάνο Τριανταφυλλόπουλο ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης υπολογίζεται περίπου στα 8 χρόνια.

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Οι 9 «εμπειρίες» της Στοάς

Μέσα στη Στοά οι επισκέπτες θα μπορούν να «ζήσουν» 9 εμπειρίες καθώς περιλαμβάνονται το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, το the Europe Experience, Εμπορικά καταστήματα, Ελληνικά Προϊόντα Διατροφής, Γαστρονομία (10 επιλογές), Διατροφική Εκπαίδευση, Έλληνες Δημιουργοί (5 επιλογές).

Γενικότερα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν φαγητό από 10 εστιατόρια μεταξύ των οποίων επιλογές σε street food και dining, να βρουν προϊόντα Ελλήνων μικρών και μεσαίων παραγωγών, να επισκεφθούν χώρο γαστρονομικής μάθησης και να παρακολουθήσουν συναυλίες παραστάσεις σε χώρο που έχει διαμορφωθεί στην ταράτσα κλπ

Το ωράριο των 17 καταστημάτων θα ξεκινάει από τι 7.30 το πρωί μέχρι τις 11.00 -12.00 το βράδυ όμως κάποια καταστήματα που «βλέπουν» σε εξωτερικό χώρο της Στοάς θα μπορούν να λειτουργούν όπως θέλουν.

Στόχος σε πρώτη φάση είναι η επισκεψιμότητα να φτάνει τα 8.000 με 10.000 άτομα ημερησίως, αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα delivery.

Σύμφωνα με τη διοίκηση πρόθεση της εταιρείας είναι η λειτουργία της νέας Στοάς να ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο.