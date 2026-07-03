Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο 14χρονη με συμπτώματα μέθης

Συλλήψεις σε νυχτερινό κατάστημα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο 14χρονη με συμπτώματα μέθης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 14χρονη μεταφέρθηκε αναίσθητη στο νοσοκομείο Καλαμάτας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.
  • Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ένας υπεύθυνος νυχτερινού καταστήματος για παράβαση νομοθεσίας σχετικά με ανήλικους.
  • Ο πατέρας της ανήλικης συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
  • Η 14χρονη παρέμεινε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα και πήρε εξιτήριο την επόμενη ημέρα.
  • Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.
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Στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης από νυχτερινό κατάστημα μία 14χρονη κοπέλα, χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:20 το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για την ανήλικη, η οποία παρελήφθη από το σημείο και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Λόγω της ηλικίας της, ενημερώθηκε άμεσα και η Αστυνομία. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε, ότι η 14χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Αστυνομικοί του Τμήματος και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας μετέβησαν στη συνέχεια στο κατάστημα όπου βρισκόταν η ανήλικη, όπου προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη, καθώς και ενός υπευθύνου, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ και καπνού. Παράλληλα, συνελήφθη και ο 55χρονος πατέρας της ανήλικης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η 14χρονη παρέμεινε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την παρακολούθηση της κατάστασής της. Την Πέμπτη πήρε εξιτήριο και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

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