Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο ανήλικη με συμπτώματα μέθης - Συνελήφθη ιδιοκτήτης κέντρου διασκέδασης

Snapshot Μία 17χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με συμπτώματα μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κέντρο διασκέδασης.

Η ανήλικη έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε από το νοσοκομείο σε καλή κατάσταση.

Ο 50χρονος ιδιοκτήτης του κέντρου διασκέδασης συνελήφθη για παροχή αλκοόλ σε ανήλικα άτομα. Snapshot powered by AI

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε χθες, Κυριακή, μία 17χρονη με συμπτώματα μέθης.

Η ανήλικη βρισκόταν σε κέντρο διασκέδασης στο Ηράκλειο, μαζί με συνομήλικο φίλο της και έπειτα από κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε, καθώς είναι καλά στην υγεία της.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου που ενημερώθηκε για το περιστατικό προχώρησε στη σύλληψη του 50χρονου ιδιοκτήτη του κέντρου διασκέδασης, διότι επέτρεψε τη διάθεση και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στα δύο ανήλικα παιδιά.

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