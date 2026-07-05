Λασίθι: Συνελήφθη ηλικιωμένος που ήθελε να πουλήσει οικογενειακό τάφο σε δημοτικό κοιμητήριο

Snapshot Συνελήφθη 85χρονος στο Λασίθι για απόπειρα παράνομης πώλη οικογενειακού τάφου σε δημοτικό κοιμητήριο.

Η πώληση τάφων σε δημοτικά κοιμητήρια απαγορεύεται και γίνεται μόνο μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών των δήμων.

Ο ηλικιωμένος κατηγορείται ότι προσπάθησε να δωροδοκήσει αιρετό της δημοτικής αρχής για να νομιμοποιήσει τη μεταβίβαση του τάφου.

Η σύλληψη έγινε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με χρήση προσημειωμένων χαρτονομισμάτων.

Σε βάρος του 85χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και δωροδοκία, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 85χρονου από περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Λασίθι προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Νικολάου, μετά από οργανωμένη επιχείρηση για υπόθεση παράνομης αγοραπωλησίας οικογενειακού τάφου σε δημοτικό κοιμητήριο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται να επιχείρησε να πουλήσει τάφο που βρισκόταν στην κατοχή και χρήση της οικογένειάς του, παρότι οι χώροι ταφής δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιωτικής αγοραπωλησίας. Η παραχώρησή τους γίνεται αποκλειστικά μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες των δήμων και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε φερόμενη εμπλοκή και αιρετού της δημοτικής αρχής. Ο 85χρονος κατηγορείται ότι επιχείρησε να τον δωροδοκήσει, προκειμένου να διευκολυνθεί ή να νομιμοποιηθεί η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης του τάφου.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί σχεδίασαν επιχείρηση, κατά την οποία αστυνομικός εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενος αγοραστής. Στη συνάντηση με τον ηλικιωμένο χρησιμοποιήθηκαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία παραδόθηκαν στο πλαίσιο της προσυμφωνημένης συναλλαγής.

Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί επενέβησαν και συνέλαβαν τον 85χρονο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και δωροδοκία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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