Αττική οδός: Κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου σκούτερ

Επικίνδυνους ελιγμούς στην Αττική οδό έκανε μηχανάκι μικρού κυβισμού, για να ξεφύγει από περιπολικό.

Όλα ξεκίνησαν όταν το περιπολικό της Άμεσης Δράσης βρισκόταν στην Αττική οδό και εντόπισε σκούτερ του οποίου η πινακίδα κυκλοφορίας δεν φαινόταν καλά. Στη συνέχεια, διαπίστωσαν ότι το μηχανάκι είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ανάβουν φάρο και επιδιώκουν να το ακινητοποιήσουν. Ο οδηγός αλλάζει λωρίδες, όμως οι αστυνομικοί το ακολουθούν τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας καθώς πρόκειται για δρόμο που τα οχήματα κινούνται με υψηλές ταχύτητες.

Λίγο αργότερα το σκούτερ εξήλθε στην έξοδο προς την οδό Φυλής, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον οδηγό.

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