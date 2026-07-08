ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα αιτήσεων για τα voucher αγοράς βιβλίων

Ξεκινούν αύριο, 9 Ιουλίου, οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα αιτήσεων για τα voucher αγοράς βιβλίων
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από τις 9 έως τις 15 Ιουλίου 2026 ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων αξίας 25 ευρώ η καθεμία, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών και συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια εισοδήματος.
  • Το πρόγραμμα υλοποιείται από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και παρέχει έκπτωση 10% σε βιβλία από εγγεγραμμένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
  • Για πρώτη φορά συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τρίτεκνοι και πολύτεκνοι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ η επιλογή άλλων δικαιούχων γίνεται με αντικειμενική μοριοδότηση.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με σύνδεση μέσω TAXISnet και ΑΜΚΑ, ενώ οι πάροχοι ενημερώνουν ή υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της ίδιας πλατφόρμας.
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Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 14:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2026» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για τις αιτήσεις έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01η.09.2026 έως την 31η.12.2026.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων.

Οι δικαιούχοι

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
  • ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών μηνών,

οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τρίτεκνοι και πολύτεκνοι γονείς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η επιλογή των υπόλοιπων δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα, λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και Ασφάλιση/Αποζημιώσεις και Παροχές/Επιταγές αγοράς βιβλίων.

Οι δικαιούχοι για την υποβολή αίτησης επιλέγουν «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ» - «Είσοδος στην ΑΑΔΕ» και εισάγουν τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Οι πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Στο μητρώο παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή και τα δικαιολογητικά τους.

Οι αιτήσεις των νέων ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion

Η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και Ασφάλιση/Αποζημιώσεις και Παροχές/Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων.

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα θα πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ.

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