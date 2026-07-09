ΠΑΓΝΗ: Φωτιά στο ασανσέρ των ακαθάρτων - Καταγγελίες από το σωματείο εργαζομένων

Προβληματισμός για τη φωτιά σε ασανσέρ απορριμμάτων στο ΠΑΓΝΗ – Ερωτήματα για την πυρασφάλεια μετά το περιστατικό

Μιχάλης Παπαδάκος

ΠΑΓΝΗ: Φωτιά στο ασανσέρ των ακαθάρτων - Καταγγελίες από το σωματείο εργαζομένων
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές φωτιά στον ανελκυστήρα ακαθάρτων στο ΠΑΓΝΗ με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν κενά στην πυρασφάλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Γ’ κτίριο, στον 4ο όροφο της Πνευμονολογικής. Από τους εργαζόμενους υπήρξαν αναφορές ότι οι πυροσβεστικές φωλιές δεν ήταν λειτουργικές, ενώ οι εργασίες στον 5ο όροφο δυσχέραναν την πρόσβαση των πυροσβεστών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ασανσέρ μεταφοράς απορριμμάτων στο Γ' Κτήριο, στον 4ο όροφο, όπου στεγάζεται η Πνευμονολογική Κλινική, προκαλώντας αναστάτωση σε ασθενείς, εργαζόμενους και συνοδούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr και καταγγελίες που έχουν γίνει, η φωτιά ξέσπασε στο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων του κτηρίου και χρειάστηκε άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπισή της.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης του συμβάντος διαπιστώθηκε ότι η μία πυροσβεστική φωλιά δεν διέθετε νερό, ενώ η δεύτερη φέρεται να μην υπήρχε στο σημείο. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο ήταν δυσχερής, καθώς στον 5ο όροφο, όπου βρίσκεται η Ογκολογική Κλινική, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμοί στην είσοδο και την κίνηση μέσα στον χώρο.

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