Δείτε φωτογραφίες: Έργα συντήρησης στο Προεδρικό Μέγαρο – Επισκέφτηκε τους τεχνίτες ο Τασούλας

Οι εν λόγω συντηρητές έχουν ξεκινήσει τις εργασίες που αφορούν τη συντήρηση των κεραμικών γλυπτών της κεντρικής στέγης του Προεδρικού Μεγάρου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δείτε φωτογραφίες: Έργα συντήρησης στο Προεδρικό Μέγαρο – Επισκέφτηκε τους τεχνίτες ο Τασούλας
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ΕΛΛΑΔΑ
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Τους συντηρητές που εργάζονται καθημερινά στην οροφή του κτιρίου του Προεδρικού Μεγάρου συνάντησε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Οι εν λόγω συντηρητές έχουν ξεκινήσει τις εργασίες που αφορούν τη συντήρηση των κεραμικών γλυπτών της κεντρικής στέγης του Προεδρικού Μεγάρου καθώς και τη συντήρηση και αναπαραγωγή αντιγράφων των κεραμικών μπαλούστρων (τα κολωνάκια που χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα στα κάγκελα), με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στο Προεδρικό Μέγαρο
Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στο Προεδρικό Μέγαρο
Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στο Προεδρικό Μέγαρο
Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στο Προεδρικό Μέγαρο
Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στο Προεδρικό Μέγαρο
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