Σιμόπουλος στο Νewsbomb: Ήξερα ότι το κρησφύγετο είναι πιθανόν να βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου

Snapshot Το κρησφύγετο των δύο συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα και του Στράτου Σιμόπουλου.

Η Αντιτρομοκρατική είχε ενημερώσει τον Στράτο Σιμόπουλο από το 2025 ότι το κρησφύγετο των δραστών πιθανότατα βρίσκεται κοντά στην περιοχή του σπιτιού του.

Το σπίτι του Στράτου Σιμόπουλου είχε γίνει στόχος επιθέσεων με γκαζάκια και μπογιές μέσα στο 2025.

Οι συχνές επιθέσεις και επισκέψεις στο σπίτι του Σιμόπουλου οδήγησαν την Αντιτρομοκρατική να εστιάσει στην περιοχή ως πιθανό σημείο κρησφύγετου. Snapshot powered by AI

Το κρησφύγετο των δύο συλληφθέντων για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ενός 29χρονου και μίας 26χρονης, βρίσκεται κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα και του Στράτου Σιμόπουλου.

Όπως εξήγησε ο Στράτος Σιμόπουλος στο newsbomb.gr η Αντιτρομοκρατική τον είχε ενημερώσει από το 2025 ότι επειδή το σπίτι του είχε γίνει αρκετές φορές στόχος, το κρησφύγετο των δραστών είναι πολύ πιθανόν να βρίσκεται κάπου κοντά στην περιοχή.

«(σ.σ. Το κρυσφύγετο) Είναι κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης και εγώ μένω πολύ κοντά στην Αφροδίτη. Σε εμένα έχουν έρθει σε άλλες δύο φορές. Η Αντιτρομοκρατική εστίασε στην περιοχή, ότι εκεί θα πρέπει να βρίσκεται κάποιο κρησφύγετο», είπε ο Στράτος Σιμόπουλος.

Όπως ανέφερε η οικία του είχε γίνει στόχος με γκαζάκια τον Ιούνιο του 2025. «Μάλιστα όταν έγινε η επίθεση σε εμένα η Αφροδίτη Νέστορα ξύπνησε από τον κρότο», τόνισε.

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς άγνωστοι είχαν ρίξει μπογιές στο σπίτι του και πρόσφατα άγνωστοι έριξαν τρικάκια για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. «Ήξεραν που έμενα εγώ και η Αφροδίτη. Για μένα μου είπαν από πέρσι από την Αντιτρομοκρατική ότι υποψιαζόταν κάτι τέτοιο λόγω των συχνότατων επισκέψεων σε μένα», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ.

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